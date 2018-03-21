Самоуправились. Жители села в Башкирии совместно решили проблему бездорожья

Четыре года назад жители нового массива частной застройки в Райманово (более тысячи участков) зимой часто не могли выехать из-за снега, весной — из-за грязи. Градус недовольства людей был очень высоким. Сегодня ситуация в корне изменилась.

Трактор плюс энтузиазм

В 2013 году жители писали злые жалобы в сельсовет, на который легла забота регулярной очистки почти 26 км проезжей части. В администрации Тюменяковского сельсовета нет сил и средств для обустройства целого микрорайона. Ежеквартальной суммы в 150 тысяч рублей, поступающей из республики на решение дорожных проблем, для всех сёл тоже не хватает. Всё зависело от так называемого человеческого фактора в рамках местного самоуправления.

Первым откликнулся на просьбу подключиться к уборке улиц от снега раймановец, индивидуальный предприниматель Зинур Нуртдинов, строитель, долго работавший в ДРСУ мастером. Несколько лет назад купил два старых «КамАЗа» , тракторы и занялся грузоперевозками.

«Глава поселения Агзам Фатихов предложил создать нечто вроде диспетчерской службы, занимающейся уборкой снега и грейдерованием улиц, — рассказывает Зинур Идрисович. — Потому что найм случайных частников, требующих предоплату наличными, — это не решение вопроса».

Заявок от сельчан на перевозку грузов мне хватало. И вначале не горел желанием связываться с «дорожным вопросом» — лишняя головная боль. Но в конце концов, кому, как не мне, бывшему дорожнику, заниматься этим. Поэтому мы привели в порядок старенький грейдер и начали следить за погодой.

Как только начинаются снегопады, я с трактористом Вакилем Шарифуллиным затемно отправляюсь расчищать дороги на гусеничном тракторе (колёсный застревал в наших сугробах). В буран, пока доезжаешь до края массива, там, где начинал час назад, уже заметено. Люди начинают звонить, почему, мол, не чистили у нас. Отмахав 26 км, мы трогаемся в обратный путь с опущенным скребком. Через три часа заметает так, будто нас здесь и не было. По условиям договора работаю без предоплаты, а утром «вынимаю» деньги на топливо из бизнеса.

Вначале обижался, но потом увидел, что большинство людей объективно оценивают нашу работу. Уже через пару месяцев номер моего телефона появился почти в каждом доме. Потому что были случаи, когда люди неделю не могли выгнать машины. Теперь они звонят мне, размещают пожелания в соцсетях, я даю указания трактористу. Вот так «самоуправляемся».

Включаем в программу

Летом люди уже без сельсовета скидываются на гравий и подходят ко мне. Мы выравниваем грейдером дороги, отсыпаем развороченные участки улиц, въездов в домохозяйства. Так, при участии сельсовета отсыпали улицы Горную, 1 мая, Сергея Дадая, Гагарина.

«Поражаюсь терпению Зинура Идрисовича, — рассказывает глава Тюменяковского сельсовета Агзам Фатихов. — Он практически кредитует исполнение услуг сельсовета, долго ждёт их оплату, когда у нас появляются средства. Контролирует расчистку улиц, чтобы машины экстренных служб могли проехать без проблем. В снежные месяцы расчищает также сёла Тюменяк, Таш-Кичу, Покровку.

Проблему бездорожья решаем так. Сельсовет включает отсыпку дорог в РАИП (Республиканскую адресную инвестиционную программу). В 2016-2017 годах в Райманово отремонтировали 6 улиц (5 км). Таким же образом составили проекты коммуникаций, провели свет и газ. Второй способ: на общем собрании актив застройщиков собирает деньги на дорогу, сельсовет обращается к специалистам, которые составляют смету, подыскивает добросовестного исполнителя. Он ремонтирует улицу, оплачивает работу техники. В общем, работаем по принципу программы поддержки местных инициатив, только в усечённом виде».