Ещё
Московский дом национальностей: от диалога культур — к добрососедству и сотрудничеству
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Московский дом национальностей: от диалога культур — к добрососедству и сотрудничеству 

Вечерняя Москва 3 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
21 и 22 марта в Московском доме национальностей проходит празднование Навруза. В интервью «ВМ» Владимир Тарасов, директор Московского дома национальностей, рассказал, почему важно сохранять национальные традиции.
— Расскажите о деятельности Московского дома национальностей.
— В наступившем году Дом национальностей отметит свой 20-й юбилей. Москва многолика, сегодня она стала родным домом более чем для 160 национальностей. В целях реализации национальной политики в Москве с учетом ее специфики как многонационального мегаполиса ровно 20 лет назад было создано Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Московский дом национальностей».
На сегодняшний день в реестр Дома национальностей внесено 111 национально-культурных автономий и национальных общественных объединений, а также более 40 молодежных НОО. Подписаны соглашения о сотрудничестве с ведущими научными и образовательными учреждениями нашей страны, региональными домами национальностей и домами дружбы, государственными, федеральными и межрегиональными общественными культурно-просветительскими организациями. Развивается взаимодействие с такими ключевыми элементами гражданского общества России, как Общественная палата РФ и Совет по делам национальностей при правительстве Москвы. Расширяется сотрудничество с федеральными органами законодательной и исполнительной власти — Федеральным агентством по делам национальностей, Государственной думой и Советом Федерации Федерального собрания РФ.
— Каковы принципы работы Дома?
— Принципом работы МДН является уважение к традициям каждого народа, его истории и культуре. За 20 лет своего существования нами было реализовано большое количество социально значимых проектов, заслуживших признание и уважение жителей города.
В первую очередь Московский дом национальностей является той площадкой, где представители федеральной и региональной власти, национальных общественных организаций и объединений, ученые-эксперты могут регулярно встречаться для обсуждения возникающих проблем, поиска путей их решения, подготовки и реализации совместных проектов и мероприятий.
— Как именно МДН поддерживает традиции разных народов?
— Доброй традицией Московского дома национальностей стало участие в организации и проведении национальных праздников народов России, которые являются ярким проявлением характера народа и красочной демонстрацией культурного наследия нашей страны. Это и Сабантуй, и Масленица, и Навруз, и официальные государственные праздники, сплочающие россиян.
— Расскажите про проект «Ассамблея народных ремесел».
— Характерной чертой проведения праздничных мероприятий МДН являются мастерклассы по народным художественным промыслам и ремеслам, которые стали составной частью большого совместного проекта с редакцией газеты «Вечерняя Москва» — «Ассамблея народных ремесел». Он призван возродить интерес москвичей к прикладному творчеству. Народные художественные промыслы и ремесла являются неотъемлемой частью самобытной культуры народов России. Сохранение, развитие и поддержка ремесленников и предприятий НХП невероятно важны с этнокультурной точки зрения, это те истинные скрепы, которые на протяжении веков объединяли народы, сохраняли их национальную идентичность.
В постиндустриальном мире с его многонациональными производственными и маркетинговыми системами, фирменными товарами и сходством продуктов, где бы они ни продавались, нестандартный, многокультурный характер ремесел, подчеркивающий этнокультурное многообразие народов, обеспечивает конкуренцию и демонстрирует яркий контраст с бездушным ширпотребом.
Очевидно, что пришло время рассматривать ремесленников как отдельную неиндустриальную отрасль с большим будущим и заметным вкладом в экономику.
— Какие еще проекты для молодежи у вас есть?
— В юбилейный год у нас стартовал новый проект для многонациональной молодежи — «Молодежная интеллектуальная лига Московского дома национальностей». Участвовать в Интеллектуальный лиге МДН и претендовать на суперпризы могут все желающие от 12 до 35 лет как на индивидуальной, так и на командной основе. На протяжении всего года в Московском доме национальностей в рамках данного проекта молодых людей ждут интеллектуальные и музыкальные игры, конкурсы, квесты, соревнования, спортивные турниры, семинары, лекции и творческие вечера, за участие в которых гарантируется получение баллов. Присоединиться к участию в рейтинге Интеллектуальной лиги можно на любом этапе реализации проекта.
Наиболее активные молодежные лидеры и члены молодежных объединений, набравшие наибольшее количество баллов, войдут в число шести номинантов-победителей и получат суперпризы от Московского дома национальностей. Информация о Лиге появилась на портале «Активный гражданин», где за нее проголосовало 133 900 человек.
Традиции доброты, мира, согласия, внимательного отношения к истории и культуре других народов, которые пропагандируются в Доме национальностей, служат решению главной задачи — сохранению культуры мира и согласия в нашем городе. Наш девиз — «От диалога культур — к диалогу дружбы и сотрудничества!»
Вечерняя Москва: последние новости
ФСБ не считает переписку россиян тайной Эксперты WWF рассказали, как сохранить жизнь северным белым носорогам Убирая Саркози, президент Макрон расчищает себе политическое поле, считает эксперт
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пьяный Витас открыл стрельбу на Рублевке89
Захарова высказалась об уходе Лаврова из МИД98
«Девочка в розовом» показала губернатору «жест смерти»310
«Спасите меня»: измученный Краско молит о помощи37
Россия разъяснила позицию по «делу Скрипалей»88
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество Другое
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение