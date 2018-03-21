Московский дом национальностей: от диалога культур — к добрососедству и сотрудничеству

21 и 22 марта в Московском доме национальностей проходит празднование Навруза. В интервью «ВМ» Владимир Тарасов , директор Московского дома национальностей, рассказал, почему важно сохранять национальные традиции.

— Расскажите о деятельности Московского дома национальностей.

— В наступившем году Дом национальностей отметит свой 20-й юбилей. Москва многолика, сегодня она стала родным домом более чем для 160 национальностей. В целях реализации национальной политики в Москве с учетом ее специфики как многонационального мегаполиса ровно 20 лет назад было создано Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Московский дом национальностей».

— Каковы принципы работы Дома?

— Принципом работы МДН является уважение к традициям каждого народа, его истории и культуре. За 20 лет своего существования нами было реализовано большое количество социально значимых проектов, заслуживших признание и уважение жителей города.

В первую очередь Московский дом национальностей является той площадкой, где представители федеральной и региональной власти, национальных общественных организаций и объединений, ученые-эксперты могут регулярно встречаться для обсуждения возникающих проблем, поиска путей их решения, подготовки и реализации совместных проектов и мероприятий.

— Как именно МДН поддерживает традиции разных народов?

— Доброй традицией Московского дома национальностей стало участие в организации и проведении национальных праздников народов России, которые являются ярким проявлением характера народа и красочной демонстрацией культурного наследия нашей страны. Это и Сабантуй, и Масленица, и Навруз, и официальные государственные праздники, сплочающие россиян.

— Расскажите про проект «Ассамблея народных ремесел».

— Характерной чертой проведения праздничных мероприятий МДН являются мастерклассы по народным художественным промыслам и ремеслам, которые стали составной частью большого совместного проекта с редакцией газеты «Вечерняя Москва» — «Ассамблея народных ремесел». Он призван возродить интерес москвичей к прикладному творчеству. Народные художественные промыслы и ремесла являются неотъемлемой частью самобытной культуры народов России. Сохранение, развитие и поддержка ремесленников и предприятий НХП невероятно важны с этнокультурной точки зрения, это те истинные скрепы, которые на протяжении веков объединяли народы, сохраняли их национальную идентичность.

В постиндустриальном мире с его многонациональными производственными и маркетинговыми системами, фирменными товарами и сходством продуктов, где бы они ни продавались, нестандартный, многокультурный характер ремесел, подчеркивающий этнокультурное многообразие народов, обеспечивает конкуренцию и демонстрирует яркий контраст с бездушным ширпотребом.

Очевидно, что пришло время рассматривать ремесленников как отдельную неиндустриальную отрасль с большим будущим и заметным вкладом в экономику.

— Какие еще проекты для молодежи у вас есть?

— В юбилейный год у нас стартовал новый проект для многонациональной молодежи — «Молодежная интеллектуальная лига Московского дома национальностей». Участвовать в Интеллектуальный лиге МДН и претендовать на суперпризы могут все желающие от 12 до 35 лет как на индивидуальной, так и на командной основе. На протяжении всего года в Московском доме национальностей в рамках данного проекта молодых людей ждут интеллектуальные и музыкальные игры, конкурсы, квесты, соревнования, спортивные турниры, семинары, лекции и творческие вечера, за участие в которых гарантируется получение баллов. Присоединиться к участию в рейтинге Интеллектуальной лиги можно на любом этапе реализации проекта.

Наиболее активные молодежные лидеры и члены молодежных объединений, набравшие наибольшее количество баллов, войдут в число шести номинантов-победителей и получат суперпризы от Московского дома национальностей. Информация о Лиге появилась на портале «Активный гражданин», где за нее проголосовало 133 900 человек.

Традиции доброты, мира, согласия, внимательного отношения к истории и культуре других народов, которые пропагандируются в Доме национальностей, служат решению главной задачи — сохранению культуры мира и согласия в нашем городе. Наш девиз — «От диалога культур — к диалогу дружбы и сотрудничества!»