В Сенате хотят включить весь Байкальский регион в ведение Минвостокразвития

Первое заседание совета по вопросам развития Дальнего Востока и Байкальского региона при Совете Федерации прошло в пятницу. В нем принял участие статс-секретарь, замглавы Минвостокразвития Павел Волков

"Все коммуникации, связывающие страну воедино, идут через Байкальский регион. Это Трассиб и БАМ… Посмотрите, как проходят магистральные трассы газопроводов, нефтепроводов. И миновать Бурятию, Забайкальский край, Иркутскую область никак нельзя. Поэтому мы должны рассматривать их во всех наших стратегических программах — по развитию энергетики, развитию транспорта развития всех остальных отраслей. Не существует в нашей стране таких регионов, как в Байкальском крае, в которых социально-экономические проблемы абсолютно идентичны с Дальнем Востоком… И решать их надо единожды и одинаково", — сказал Штыров, обращаясь к Волкову.

"Мы еще раз обращаемся к рекомендациям Совета Федерации. Мы этот вопрос будем ставить, мы от него не отойдем", — добавил он.