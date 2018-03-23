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В Сенате хотят включить весь Байкальский регион в ведение Минвостокразвития
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В Сенате хотят включить весь Байкальский регион в ведение Минвостокразвития 

РИА Новости 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Сенаторы планируют продвигать вопрос включения в ведение Минвостокразвития Бурятии, Забайкальского края и Иркутской области, чтобы программы по опережающему развитию реализовывались в этих трех субъектах Байкальского региона, как и на Дальнем Востоке, сообщил председатель Совета по вопросам развития Дальнего Востока и Байкальского региона при Совете Федерации Вячеслав Штыров.
Первое заседание совета по вопросам развития Дальнего Востока и Байкальского региона при Совете Федерации прошло в пятницу. В нем принял участие статс-секретарь, замглавы Минвостокразвития Павел Волков.
"Все коммуникации, связывающие страну воедино, идут через Байкальский регион. Это Трассиб и БАМ… Посмотрите, как проходят магистральные трассы газопроводов, нефтепроводов. И миновать Бурятию, Забайкальский край, Иркутскую область никак нельзя. Поэтому мы должны рассматривать их во всех наших стратегических программах — по развитию энергетики, развитию транспорта развития всех остальных отраслей. Не существует в нашей стране таких регионов, как в Байкальском крае, в которых социально-экономические проблемы абсолютно идентичны с Дальнем Востоком… И решать их надо единожды и одинаково", — сказал Штыров, обращаясь к Волкову.
"Мы еще раз обращаемся к рекомендациям Совета Федерации. Мы этот вопрос будем ставить, мы от него не отойдем", — добавил он.
Сейчас Минвостокразвития реализует программы по опережающему развитию девяти дальневосточных регионов: Амурской, Еврейской автономной, Магаданской, Сахалинской областей, Камчатского, Приморского, Хабаровского краев, Республики Саха (Якутия) и Чукотского автономного округа. В среду спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко потребовала от сенаторов решить вопрос включения Забайкальского края в список регионов, подведомственных Минвостокразвития.
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