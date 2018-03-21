Гульельмо Маркони: фашист, который изобрел радио

Одним из изобретателей радио, наряду с русским ученым А. С. Поповым, считается итальянец Гульельмо Маркони, запатентовавший радиотелеграфию — систему обмена информацией при помощи радиоволн. Но мало кто знает, что при жизни этот человек являлся искренним сторонником фашистского дуче Бенито Муссолини

Вундеркинд и изобретатель

Сын крупного землевладельца из Болоньи, Гульельмо Маркони с детства интересовался радиотехникой. По-видимому, он был вундеркиндом, так в 13 лет уже стал студентом технического института в Ливорно. Зачитываясь работами Генриха Герца и Николы Тесла, юноша пытался самостоятельно проводить эксперименты по установлению связи с помощью электромагнитных волн. Опыты увенчались успехом: в 1895 году 21-летнему Маркони впервые удалось передать беспроводной сигнал на трехкилометровое расстояние. После этого молодой человек обратился с предложением использовать беспроводную связь в Министерство почты и телеграфа. Но там от него отмахнулись.

Тогда Гульельмо решил уехать в Великобританию . Шел 1896 год. Молодой радиотехник продемонстрировал специалистам работу своего аппарата, послав посредством азбуки Морзе сигнал с крыши лондонского почтамта в другое здание, расположенное в полутора километрах от почтамта . На этот раз Маркони повезло больше. Изобретение заинтересовало тогдашнего директора британской почты и телеграфа В. Г. Приса, и тот предложил молодому изобретателю сотрудничество.

2 сентября 1896 года изобретение Маркони впервые было продемонстрировано широкой публике. Эксперимент проходил на равнине Солсбери. Передатчиком служил модифицированный генератор Герца, а приемником — усовершенствованный прибор Попова. На этот раз радиограмма была передана на дистанцию в три километра.

В июле 1897 года Маркони удалось наконец запатентовать свое изобретение. Кроме того, он создал акционерное общество «Маркони и К°». Акции компании приобрели многие видные ученые и инженеры того времени. Тем же летом Гульельмо и его команда смогли осуществить передачу радиосигналов через Бристольский залив на расстояние 14 километров. В октябре сигнал был передан уже на дистанцию в 21 километр. В ноябре того же года на острове Уайт появилась первая стационарная радиостанция, которая поддерживала связь с материком на расстоянии 23 километра.

В 1900 году Маркони запатентовал систему радионастройки. Вскоре в Челмсфорде был открыт первый беспроволочный телеграф.

В декабре 1901 года радиосигнал впервые преодолел Атлантический океан, а к концу 1902 года была налажена регулярная трансатлантическая радиосвязь. В 1905 году Маркони и его коллеги получили патент на направленную связь.

На этом Маркони не успокоился. В 1932 году он смог впервые установить радиотелефонную микроволновую связь, а в 1934 году продемонстрировал, как можно применять ее в целях навигации в открытом море.

Маркони и Муссолини

Будучи уже в зрелом возрасте, Гульельмо вернулся к себе на родину — в Италию . К тому времени его заслуги были оценены по достоинству. Еще в 1909 году Маркони удостоили Нобелевской премии по физике. В 1914 году ему предложили пост сенатора, который он с удовольствием занял, а в 1919-м он выступил в качестве полномочного представителя Италии на Парижской мирной конференции. В годы Первой мировой войны Маркони, будучи призванным в армию, занимался обеспечением военной радиослужбы.

Приход к власти Муссолини пошел только на пользу карьере Маркони. Знаменитый изобретатель активно приветствовал новый режим и в 1923 году вступил в Национальную фашистскую партию. Это было замечено. В 1930 году дуче предложил Гульельмо возглавить Королевскую академию Италии. Благодаря этому тот вошел в Большой фашистский совет, который к тому времени исполнял функции основного управляющего органа в государстве.

Даешь контакт с марсианами!

Что же способствовало такому резкому карьерному взлету изобретателя радио? Легенда гласит, что однажды, беседуя с дуче, Маркони упомянул, что с помощью радиосигналов можно будет в перспективе связываться с обитателями других планет.

Абсурд, скажете вы? Но дело в том, что в 20-х годах прошлого столетия тема марсиан была очень модной. Даже в СССР активно читались лекции на тему, есть ли жизнь на Марсе… Некоторые маститые ученые всерьез утверждали, что на Красной планете теоретически может обитать высокоразвитая цивилизация. А поскольку Марс — более старая планета, чем Земля, то ее обитатели могут обладать уровнем развития куда выше нашего. Так что сотрудничество с ними может быть нам, землянам, весьма полезно.

На это и рассчитывал Муссолини. Он попросил Маркони побыстрее начать работу по установлению контакта с инопланетянами.

Через несколько лет в небе над Италией наблюдали некий таинственный объект. Рисунки с его изображением даже попали в официальные архивы. Между тем Муссолини решил, что это был летательный аппарат марсиан, прибывших на встречу по просьбе Маркони, пославшего им свои сигналы!

Дуче даже издал ряд приказов, которые предписывали военным с спецслужбам оказывать всяческое содействие кораблям марсиан, приземляющимся на территории Италии. А в 1933 году был официально задокументирован факт посадки неопознанного летающего объекта на севере страны. Конспирологи считают, что это был инопланетный корабль, экипаж которого встретился с Муссолини. Мол, гуманоиды и предложили дуче объединиться с нацистской Германией

Разумеется, все это не более чем легенды. И вряд ли Маркони действительно мог поспособствовать контактам дуче с марсианами.

Неизвестно, что стало бы с Маркони дальше, если бы он пережил Вторую мировую войну. Но 20 июля 1937 года «отец радио» скончался в возрасте 63 лет. История его жизни — лишнее доказательство того, что талант не имеет ничего общего с политическими убеждениями.