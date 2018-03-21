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Экспорт нацизма. От Дахау до Хатыни
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Экспорт нацизма. От Дахау до Хатыни 

Вечерняя Москва 3 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Невдалеке от Мюнхена 22 марта 1933 года был открыт концентрационный лагерь Дахау. Его предназначение состояло в «очищении арийской расы» от опасных элементов и «генетических нечистот».
К таковым нацисты относили евреев, социалистов, бродяг, психически больных и даже священников, не согласных с политикой рейха. В течение 12 лет Дахау был «передним краем» немецкой науки (в части исследований на людях). Светила медицинской науки и смежных дисциплин обсуждали ход и результаты исследований на конференциях, принимали от руководства СС и вермахта новые звания и награды. Эти неглупые, прекрасно образованные люди были убеждены: их исследования очень важны для фатерланда.
Семь лет спустя нацизм железной волной выплеснулся за пределы Германии. Немецкие сверхчеловеки несли населявшим весь остальной мир унтерменшам плоды передовой науки-расологии. Несли на остриях штыков…
В марте 1943-го — ровно десять лет спустя после того, как «колючка» замкнула периметр Дахау, — фашистские каратели уничтожили белорусскую деревню Хатынь. Поводом для расправы стала смерть гаупмана Ганса Вельке, который 21 марта в шести километрах от Хатыни попал в засаду и был убит в перестрелке с бойцами из бригады Дяди Васи — известного лидера партизан Василия Воронянского. Немцы и раньше охотились за этой группой: ее бойцы счет убитых фашистов и их пособников вели на тысячи, уничтоженной техники — на сотни, эшелонов — на десятки. Но тут партизаны сумели убить не просто офицера: Вельке, известный до войны легкоатлет и олимпийский чемпион 1936 года, был любимчиком Адольфа Гитлера.
Операция возмездия проводилась силами особого батальона СС «Дирлевангер» и 118-го шуцманшафт-батальона, который был сформирован из попавших в плен польских и советских офицеров, а также из активистов Организации украинских националистов. Ближе к вечеру 22 марта каратели окружили деревню. Всех жителей — 149 человек, в том числе 75 детей, согнали в колхозный сарай и заперли там. Строение обложили соломой, облили бензином и подожгли. Большинство селян сгорели заживо или задохнулись в дыму. Тех немногих, кому удалось вырваться из пламени, хладнокровно добивали из автоматов и пулеметов…
То, что нацисты начали делать со своим народом в 1933 году, к 1943-му проникло в нестойкие душонки других, оказавшихся под их властью людей. Расистские эксперименты в Дахау обернулись пустыми глазами послушных русских, латышей, украинцев, татар, армян (я читал пофамильный список участников Хатынской трагедии).
В истории бывает, что разнесенные по времени и географии события вдруг оказываются на одной смысловой оси.
Трагедия Дахау и трагедия Хатыни — из одного ряда. Начатая в концлагере расовая зачистка закономерно трансформировалась в последовательную, целенаправленную политику геноцида по отношению к людям, которым не повезло оказаться среди унтерменшей. Поэтому у нацистских преступлений не может быть срока давности.
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