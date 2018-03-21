Услуга по регистрации автомобилей оказалась востребованной

В среду, 21 марта, в столичном флагманском офисе «Мои документы» на Пресненской набережной был зарегистрирован 2000-й автомобиль.

Москвич Дмитрий Никулин работает на городской окраине, куда добираться удобно на личном автотранспорте.

— Напрямую от дома до работы на общественном транспорте ехать долго и с пересадками. Гораздо удобнее на своем авто. Поэтому купил себе «Ладу Калину», — говорит Никулин.

Это второй автомобиль Дмитрия. Когда несколько лет назад он регистрировал свое первое авто, оформление документов заняло несколько дней. Сейчас на это ушло меньше часа.

По словам руководителя Центра госуслуг окружного значения ЦАО Владимира Шахматова, для двух месяцев работы 2000 посетителей — это очень хороший результат.

— Мы открылись в середине января. Так как проект был пилотным, никаких прогнозов не делали, — говорит Шахматов. — Но услуга регистрации автомобилей оказалась популярной. К нам в основном приходят горожане от 30 до 40 лет регистрировать легковые авто.

Помимо стандартного перечня услуг МФЦ во флагманском центре оказываются услуги малому бизнесу, нотариальные, банковские и ряд других.

Помимо этого здесь есть кафе, офис «Мосгортура» и даже медцентр. Вскоре флагманские МФЦ появятся в каждом округе столицы.