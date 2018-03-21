Британская Bladetec построив самую крупную майнинговую ферму

Компания Bladetec, известная прежде всего как поставщик оборудования для IT-индустрии Великобритании , объявила о скором начале строительства крупнейшей в стране bitcoin-фермы. Связанные с новообразованной компанией здания и административные помещения будут расположены сразу в трех местах: графствах Суррей и Саффолк , а также в самом Лондоне. Организаторы проекта придумали для него название Third Bladetec Bitcoin Mining Company Ltd (сокращенно TBBMC), а подробностями о его работе поделилось издание The Sunday Telegraph.

В течение ближайших трех лет организаторы из Bladetec планируют привлечь 10 млн британских фунтов. Эти средства пойдут на строительство фермы и поддержание ее работоспособности. После того, как известное количество «биткоинов» будет добыто, создатели TBBMC планируют продать монеты и оборудование, а полученные средства использовать для возврата инвестиций.

Как заявил Джон Кингдон, руководитель и основатель Bladetec, никакого риска в проекте нет, поскольку даже простая реализация оборудования для майнинга способна покрыть все издержки. При этом неизвестно, насколько серьезные расчеты проводила Bladetec. Учитывались ли, например, такие факторы, как увеличение сложности добычи «биткоина» и нестабильность его курса. Кингдон также рассказал, что у проекта есть четыре сценария доходности, предусматривающие падение «биткоина» на 40% и его рост на 50%.