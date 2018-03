Британская Bladetec построив самую крупную майнинговую ферму 

Компания Bladetec, известная прежде всего как поставщик оборудования для IT-индустрии Великобритании , объявила о скором начале строительства крупнейшей в стране bitcoin-фермы. Связанные с новообразованной компанией здания и административные помещения будут расположены сразу в трех местах: графствах Суррей и Саффолк , а также в самом Лондоне. Организаторы проекта придумали для него название Third Bladetec Bitcoin Mining Company Ltd (сокращенно TBBMC), а подробностями о его работе поделилось издание The Sunday Telegraph.