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«Будущее уже здесь»: комичное фото из Приморья стало хитом Instagram
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«Будущее уже здесь»: комичное фото из Приморья стало хитом Instagram 

Primpress 39 минут назад
Фото: Primpress
Приморские пользователи социальной сети Instagram смеются над фотографией, сделанной в Уссурийске, сообщает PRIMPRESS.
На снимке видно, как от электромобиля шнур для зарядки протянут в окно.
«Будущее уже здесь», — подписали фото авторы.
Снимок изрядно развеселил интернет-пользователей. Однако смешным им показался не факт своеобразного способа зарядить автомобиль, а нечто другое.
«Комичность фото не в том, что авто стоит на зарядке, а то, что высокотехнологичное авто свежего года стоит возле старой обшарпаной хибары», — объяснил один из юзеров.
A post shared by МаркЧернослив (Уссурийск) 18+ (@mark2_che) on Mar 20, 2018 at 6:58pm PDT
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