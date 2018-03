«Будущее уже здесь»: комичное фото из Приморья стало хитом Instagram

Приморские пользователи социальной сети Instagram смеются над фотографией, сделанной в Уссурийске , сообщает PRIMPRESS.

На снимке видно, как от электромобиля шнур для зарядки протянут в окно.

«Будущее уже здесь», — подписали фото авторы.

Снимок изрядно развеселил интернет-пользователей. Однако смешным им показался не факт своеобразного способа зарядить автомобиль, а нечто другое.

«Комичность фото не в том, что авто стоит на зарядке, а то, что высокотехнологичное авто свежего года стоит возле старой обшарпаной хибары», — объяснил один из юзеров.

