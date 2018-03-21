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«Ростех» создает собственное СМИ о науке и технологиях
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«Ростех» создает собственное СМИ о науке и технологиях 

Inc. 39 минут назад
Фото: Inc.
Фото: iStock
Государственная корпорация «Ростех» зарегистрировала в качестве средства массовой информации (СМИ) свой корпоративный сайт. В корпорации рассчитывают создать на основе сайта медиа о науке и технологиях, сообщает vc.ru.
Корпорация хочет размещать на сайте собственные новости, заметки о науке, а также новости российской и зарубежной промышленности. Контент начнет появляться на сайте весной этого года.
Штат редакции нового медиа состоит из четверых человек, которые будут создавать заметки. В ближайшее время сайт запустится на немецком, французском и арабском языках. По данным корпорации, на сайт «Ростеха» в год заходит 6 млн человек.
В будущем «Ростех» рассчитывает создавать специальные проекты с российскими и зарубежными партнерами.
В августе прошлого года стало известно, что собственную медиаплатформу создаст концерн «Калашников».
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