«Ростех» создает собственное СМИ о науке и технологиях

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Государственная корпорация «Ростех» зарегистрировала в качестве средства массовой информации (СМИ) свой корпоративный сайт. В корпорации рассчитывают создать на основе сайта медиа о науке и технологиях, сообщает vc.ru.

Корпорация хочет размещать на сайте собственные новости, заметки о науке, а также новости российской и зарубежной промышленности. Контент начнет появляться на сайте весной этого года.

Штат редакции нового медиа состоит из четверых человек, которые будут создавать заметки. В ближайшее время сайт запустится на немецком, французском и арабском языках. По данным корпорации, на сайт «Ростеха» в год заходит 6 млн человек.

В будущем «Ростех» рассчитывает создавать специальные проекты с российскими и зарубежными партнерами.

В августе прошлого года стало известно, что собственную медиаплатформу создаст концерн «Калашников»

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