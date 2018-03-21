Что делать, чтобы получить прибавку к зарплате

Каждый третий работник, недовольный своей зарплатой, согласно недавнему опросу Superjob, просить о прибавке не решается. Поэтому первый совет: оцените уровень ваших заработков по сравнению с людьми примерно вашей квалификации. Если в вашей компании информация о зарплатах не раскрывается, выручат ресурсы, публикующие вакансии.

Если вы твердо решили, что имеете право на прибавку, готовьте аргументы к разговору с руководителем. Главное — он должен быть в вас заинтересован. Боитесь разговора, опасаетесь, что не найдете нужных слов? Пишите письмо.

Отказали? Причины могут быть разные: сложное финансовое положение компании либо у вас и вашего руководства разные взгляды на вашу ценность как сотрудника. Анализируйте и делайте выводы. Обратитесь в HR-компанию в поисках вакансии, повесьте резюме на интернет-ресурсе в открытый доступ. Или держите в закрытом, но подпишитесь на подходящие вакансии.

И в этом случае полезно продолжать следить за рынком труда. Не отписывайтесь от рассылки вакансий. Это позволит вам следить за изменением востребованности вашей профессии и квалификации на рынке и не даст пропустить новые требования работодателей. Всегда хорошо найти время для обучения: это может быть и повышение квалификации, и овладение навыками в смежных областях, и совершенно новое направление. Если приобретенные компетенции будут «модными», востребованными на рынке — вести переговоры о зарплате в следующий раз будет значительно проще.

Аргументы «за»

Во время беседы с руководителем в вашу пользу будут работать такие факты:

— значительно увеличилась нагрузка, добавилось выполнение новых функций;

— выросла квалификация;

— ваша работа приносит понятную ощутимую пользу компании. Если возможно эту пользу «монетизировать» — посчитать в конкретной сумме, — сделайте это. Если ваше влияние на прибыль компании трудно перевести в деньги, ищите косвенные подтверждения своей значимости (инициировали новый удачный проект, привлекли выгодных клиентов).

Аргументы «против»

Работа — не место для благотворительности. Поэтому, обращаясь с просьбой прибавить зарплату, нельзя в качестве доводов называть такие, как «у меня ипотека», «моему коллеге платят больше», «я столько лет учился», «у меня проблемы». Это все не работает. Незаменимых сотрудников нет, проблемы у всех, денег много не бывает, кивать на других некрасиво. Ультиматум «тогда я уволюсь» — это тоже неконструктивный подход. Кроме того, если вам откажут, вам, чтобы сохранить лицо, действительно придется уволиться.