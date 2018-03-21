Православные верующие Самары могут поклониться уникальной святыне из Италии

Самара встретила величайшую святыню христианского мира из Италии . Ковчег с частицами Креста Господня. Шесть дней православные верующие смогут увидеть ее на пасхальной выставке «Благословенная Самара», которая открылась в выставочном комплексе «Экспо-Волга».

Одна из самых драгоценных реликвий православного мира. Это распятие, на нем и находится частица Креста Господня. Еще фрагменты губки, плащаницы, туники, тернового венца. Святыню доставили из Италии. Приложиться к ней пришли сотни людей.

"В любой нужде можно обратиться, с любым горем, с любой просьбой, в любой тяжелой жизненной ситуации. Потому что Господь — спаситель и податель всякого блага", — считает настоятель прихода храма в честь Трех Святителей в Самаре, протоиерей Алексей Гладун.

"Экспозиция — представлено свыше 150 компаний — как духовных, так и светских. В духовной экспозиции — не только самарские и российские храмы, но также наши традиционные гости из других стран — это Украина Белоруссия ", — рассказывает генеральный директор ВК «Экспо-Волга» Андрей Левитан.

На выставке находятся и мощи преподобной мученицы Елизаветы, сестры последней российской императрицы. Во время Первой мировой войны великая княгиня активно поддерживала фронт: помогала формировать санитарные поезда, отправляла солдатам лекарства и похлдные церкви. Посетителям рассказывают, с чего начиналась история милосердия в нашей стране. Выставка-сенсация основана на архивных, редких и малоизвестных материалах. Ее увидели в Женеве, Вене Братиславе . Экспозиция посвящена вкладу великой княгини Елизаветы Федоровны в развитие деятельности российского общества Красного Креста

”Я считаю, что это величайшая русская святая, в которой удивительным образом сочеталась английская образованность, немецкая педантичность и русская душа. И вот такой цветок расцвел на нашей российской земле и дал импульс делам благотворительности”, — уверена главная сестра епархиального Елизавето-Варваринского сестричества Ольга Васильева

Выставка «Благословенная Самара» будет работать до 26 марта. В выставочном зале гости смогут приобрести натуральные продукты, а также уникальные товары.