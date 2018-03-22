Ещё
Члены руководства ФРС поднимали вопрос о пошлинах на заседании
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Члены руководства ФРС поднимали вопрос о пошлинах на заседании 

ТАСС 56 минут назад
Фото: Вести Экономика
ВАШИНГТОН, 21 марта. /ТАСС/. Некоторые члены Федерального комитета по операциям на открытом рынке — руководящего органа Федеральной резервной системы (ФРС), выполняющей функции центрального банка США, во время завершившегося в среду двухдневного заседания поднимали вопрос о введенных вашингтонской администрацией пошлинах на металлы. Об этом рассказал в среду председатель ФРС Джером Пауэлл на своей первой пресс-конференции на этом посту.
"Ряд членов Комитета поднимали этот вопрос по пошлинам", — подчеркнул он, добавив, что это решение американского лидера Дональда Трампа пока не оказывает воздействия на перспективы развития экономики страны. Однако члены Комитета, по словам Пауэлла, утверждали, что предприниматели говорят о такой «торговой политике, как о проблеме» и выражают свою обеспокоенность.
Глава ФРС также рассказал, что рассматривает возможность проведения пресс-конференций чаще, чем его предшественница на этом посту Джанет Йеллен. «Этот вопрос я тщательно изучаю, но до сих пор не принял решения», — отметил он. В настоящее время ФРС проводит ежегодно восемь заседаний и четыре пресс-конференции, по традиции, которую установил экс-глава центробанка Бен Бернанке.
Трамп подписал 8 марта распоряжения о введении таможенных пошлин на импорт продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности. Президент заявлял, что размер пошлин составит 25% для стали и 10% для алюминия для стран, поставляющих эту продукцию в США. При этом он не исключил, что ряд стран будет освобожден от выплат таможенных сборов — среди них Канада, Мексика и Австралия.
ТАСС: последние новости
Водоемная башня на Проспекте Мира в Москве войдет в реестр объектов культурного наследия Эксперт уволился с Fox News, назвав телеканал инструментом пропаганды Трампа Эксперты: Волжская ГЭС не изменит режим работы перед ЧМ-2018
 Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пьяный Витас открыл стрельбу на Рублевке88
Захарова высказалась об уходе Лаврова из МИД98
«Девочка в розовом» показала губернатору «жест смерти»309
Россия разъяснила позицию по «делу Скрипалей»85
«Спасите меня»: измученный Краско молит о помощи36
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество Другое
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение