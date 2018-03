Госдеп США отмахнулся от опровержения МИД РФ

US & UK were right not to send our Ambassadors to @mfa_russia briefing to hear wild accusations and implausible denials. #Russia was responsible for the nerve agent attack. Attempts to deny responsibility follow a familiar script: Crimea, MH17, Donbas, Litvinenko, doping, etc…

— Heather Nauert (@statedeptspox) 21 марта 2018 г.

«США и Великобритания были правы, что не посылали послов на брифинг в МИД РФ, чтобы услышать дикие обвинения и неправдоподобные опровержения. Россия была ответственна за нападение… Попытки отрицать ответственность происходят по знакомому сценарию: Крым , MH17, Донбасс, Литвиненко, допинг и т. д.», — написала Нойерт.

Министерство иностранных дел России 21 марта пригласило всех аккредитованных в РФ послов зарубежных государств на встречу с руководством и экспертами департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями, чтобы обсудить ситуацию вокруг заявлений Лондона о якобы применении Россией отравляющих веществ на территории Великобритании.