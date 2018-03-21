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Госдеп США отмахнулся от опровержения МИД РФ
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Госдеп США отмахнулся от опровержения МИД РФ 

BFM.RU 54 минуты назад
Опровержения МИД РФ о непричастности к отравлению бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля, которые прозвучали на брифинге в среду, 21 марта, являются неправдоподобными. Об этом заявила официальный представитель госдепа США Хизер Нойерт в Twitter и добавила, что США и Великобритания правильно поступили, что не отправили своих послов на брифинг.
US & UK were right not to send our Ambassadors to @mfa_russia briefing to hear wild accusations and implausible denials. #Russia was responsible for the nerve agent attack. Attempts to deny responsibility follow a familiar script: Crimea, MH17, Donbas, Litvinenko, doping, etc…
— Heather Nauert (@statedeptspox) 21 марта 2018 г.
«США и Великобритания были правы, что не посылали послов на брифинг в МИД РФ, чтобы услышать дикие обвинения и неправдоподобные опровержения. Россия была ответственна за нападение… Попытки отрицать ответственность происходят по знакомому сценарию: Крым, MH17, Донбасс, Литвиненко, допинг и т. д.», — написала Нойерт.
Министерство иностранных дел России 21 марта пригласило всех аккредитованных в РФ послов зарубежных государств на встречу с руководством и экспертами департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями, чтобы обсудить ситуацию вокруг заявлений Лондона о якобы применении Россией отравляющих веществ на территории Великобритании.
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