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Заседания общественного совета проекта ЕР с РАН будут регулярными
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Заседания общественного совета проекта ЕР с РАН будут регулярными 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Заседания общественного совета проекта «Локомотивы роста» партии «Единая Россия» с участием академиков РАН будут проводиться регулярно, следующие запланированы на май, сентябрь и ноябрь, сказал член высшего совета «Единой России», председатель общественного совета проекта партии Олег Бударгин.
"Есть предложение встретиться здесь в мае по теме промышленной политики, высоким технологиям в медицине и сельском хозяйстве, а также IT. В сентябре встретиться по теме кадровой политики, образованию и достойному труду и где-то в ноябре обсудить вопросы освоения Арктики, вопросы инфраструктурного развития, энергетики и экологической безопасности", — сказал Бударгин на расширенном заседании общественного совета проекта с академиками РАН.
Он добавил, в будущем проект скорректирует планы в соответствии с задачами, поставленными президентом страны Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию. «Но пока мы видим такие вот вопросы, которые нужно поставить на повестку дня», — сказал он.
Выступая на заседании, председатель высшего совета «Единой России» Борис Грызлов подчеркнул необходимость более активного использования инновационных подходов в областях, где Россия уже обладает преимуществами. «Необходимо формировать экономику нового типа с применением технологичных решений. Это позволит обеспечить высокий уровень благосостояния граждан», — сказал Грызлов.
В то же время академик РАН Борис Алёшин отметил, что «всем нам хочется жить в постиндустриальном обществе», но чтобы туда перейти, считает он, необходимо создать «высокоинтеллектуального потребителя». «Чтобы можно было кому-то предложить эту продукцию. Мне кажется, для партии, с точки зрения решения конкретных задач, борьба с бедностью должна быть приоритетной», — добавил Алёшин.
Вместе с тем, как обратил внимание Грызлов, России следует содействовать более интенсивному освоению экспортного потенциала российского образования в целом. «Мы способны делиться знаниями. И делали это на протяжении своей истории. В этом сила России и одна из исторических миссий. ​Здесь, безусловно, необходимы и законодательные, и организационные решения. В том числе те, которые расширяют и укрепляют формы поддержки промышленных предприятий. Целый спектр таких форм и инструментов уже предусмотрен», — сказал председатель высшего совета ЕР.
В итоге участники заседания договорились проводить встречи на площадке Российской академии наук регулярно, а также поддержали идею создания на базе общественного совета «широкой общественной платформы». «Уверен, что наша встреча поможет заложить основу широкой общественной платформы, которая будет эффективно сопровождать и обеспечивать развитие современной экономики, генерацию прорывных решений для достижения лидерства России», — отметил Грызлов.
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