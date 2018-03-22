В Пензе на Барковке установят дополнительные фонари и засыпят ямы на дорогах

Пензе в микрорайоне Барковка в скором времени появятся новые светильники, чтобы на дорогах района не было так темно. Такое обещание дал глава администрации Железнодорожного района города Пензы Олег Денисов 22 марта во время выездного совещания с жителями микрорайона по вопросам жилищно-коммунального обслуживания.

По поручению мэра Пензы Виктора Кувайцева во встрече с горожанами участвовали также представители департамента ЖКХ Пензы и председатель уличного комитета.

«В результате была достигнута договоренность о переносе дорожных знаков «Пешеходный переход» в более удобное для жителей место и установке пяти дополнительных светильников на существующих сетях электроснабжения с наступлением благоприятных погодных условий», — сообщает пресс-служба городской администрации.

Кроме того представители мэрии взяли на контроль вопрос отсыпки дорожного полотна асфальтовой крошкой в весенне-летний период 2018 года.