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В Пензе на Барковке установят дополнительные фонари и засыпят ямы на дорогах
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В Пензе на Барковке установят дополнительные фонари и засыпят ямы на дорогах 

PNZdrive 2 часа назад
Фото: PNZdrive
В Пензе в микрорайоне Барковка в скором времени появятся новые светильники, чтобы на дорогах района не было так темно. Такое обещание дал глава администрации Железнодорожного района города Пензы Олег Денисов 22 марта во время выездного совещания с жителями микрорайона по вопросам жилищно-коммунального обслуживания.
По поручению мэра Пензы Виктора Кувайцева во встрече с горожанами участвовали также представители департамента ЖКХ Пензы и председатель уличного комитета.
«В результате была достигнута договоренность о переносе дорожных знаков «Пешеходный переход» в более удобное для жителей место и установке пяти дополнительных светильников на существующих сетях электроснабжения с наступлением благоприятных погодных условий», — сообщает пресс-служба городской администрации.
Кроме того представители мэрии взяли на контроль вопрос отсыпки дорожного полотна асфальтовой крошкой в весенне-летний период 2018 года.
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