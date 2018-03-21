Банки получили предупреждение о предстоящей ревизии в сфере ценных бумаг

Foto: MAURIZIO Ghidoli / depositphotos.comБанки получили предупреждение о предстоящей ревизии в сфере ценных бумагВ самом Центральном Банке отметили, что подобные меры будут приняты в ближайшее время, однако список кураторов ещё не был сформирован. Хотя у самих банкиров новый вид регулирования деятельности вызывает опасения. Прежде всего, придется расширить штат сотрудников, так как некоторые специалисты будут задействованы при проверке и не смогут исполнять свои прямые обязанности.

Кроме этого, существует множество не состыковок касающихся документации и программного обеспечения. Как заявляет представитель одного из известных банков, при работе с зарубежными биржами используется новейшее программное обеспечение, которое не позволяет просматривать дополнительную информацию о сделках, либо проведенные сделки за последние несколько лет. В полученном регламенте проверки этот момент не уточняется.