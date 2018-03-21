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Зарин для бывшего военного разведчика
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Зарин для бывшего военного разведчика 

Банки Сегодня 1 час назад
Зарин для бывшего военного разведчикаПроведенные медицинская и химическая экспертизы веществ, а также эффект их воздействия указывают на использование высокотоксичных субстратов, парализующих нервную систему человека. Полиция не разглашает конкретную информацию о примененных отравляющих веществах этой группы. Наиболее известными из них являются зарин и VX.
Эксперты в области химического оружия говорят о том, что отравляющие вещества нервнопаралитического действия невозможно сделать без специальной подготовки. Один из них на условиях анонимности сказал: «Для производства данных отравляющих веществ необходимы особые знания и компетенции, наличие специального помещения; в противном случае можно легко убить себя. Даже мизерное количество отравляющего вещества нельзя изготовить на кухне».
Hamish de Bretton-Gordon, бывший командир полка войск Великобритании, заметил, что «отравляющие вещества как зарин и VX производятся в лаборатории. Их производство довольно сложное».
По мнению одного из бывших советников внешнеполитического ведомства страны, Кремль пользуется обособленностью страны от своих союзников в лице ЕС и США. Он считает, что в настоящее время британское правительство находится в «более слабой позиции», чем в 2006 году, когда бывший офицер ФСБ А. Литвиненко был отравлен чашкой радиоактивного чая.
Москва отвергает свою причастность к инциденту.
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