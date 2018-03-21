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Расследование продолжается 

Банки Сегодня 1 час назад
Расследование продолжаетсяБывший двойной агент С. Скрипаль раскрыл британской разведке имена российских разведчиков, которые работали под прикрытием в Европе. В 2004 году он был арестован в Москве и в 2006 году приговорен к 13 годам заключения. В 2010 году С. Скрипаль был помилован, и после его обмена на 10 российских агентов, арестованных в США, получил убежище в Великобритании.
По словам министра внутренних дел Великобритании, в расследовании инцидента принимают участие более чем 250 сотрудников 8 из 11 контртеррористических подразделений полиции страны. Эмбер Радд добавил, что расследование ведется «быстро и профессионально». Британские военные оказывают всю необходимую помощь полиции при выявлении и обеззараживании мест, где выявлены следы отправляющих нервнопаралитических веществ. Ранее полиция сообщила, что она обладают точной информацией о типе использованного при отравлении нервнопаралитического вещества, но эта информация все еще является закрытой.
Наблюдатели отмечает активную работу команд судебных медиков на кладбище в Солсбери, где похоронены жена и старший сын С. Скрипаля. По данным британских медиа, сын С. Скрипаля умер в июле прошлого года в Санкт-Петербурге, в возрасте 43 лет. Жена экс-полковника С. Скрипаля скончалась от рака в 2012 году, в возрасте 60 лет.
Министр внутренних дел Великобритании еще раз повторил, что еще рано говорить о том, кто стоит за покушением.
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