Расследование продолжается

Расследование продолжаетсяБывший двойной агент С. Скрипаль раскрыл британской разведке имена российских разведчиков, которые работали под прикрытием в Европе. В 2004 году он был арестован в Москве и в 2006 году приговорен к 13 годам заключения. В 2010 году С. Скрипаль был помилован, и после его обмена на 10 российских агентов, арестованных в США , получил убежище в Великобритании

По словам министра внутренних дел Великобритании, в расследовании инцидента принимают участие более чем 250 сотрудников 8 из 11 контртеррористических подразделений полиции страны. Эмбер Радд добавил, что расследование ведется «быстро и профессионально». Британские военные оказывают всю необходимую помощь полиции при выявлении и обеззараживании мест, где выявлены следы отправляющих нервнопаралитических веществ. Ранее полиция сообщила, что она обладают точной информацией о типе использованного при отравлении нервнопаралитического вещества, но эта информация все еще является закрытой.

Наблюдатели отмечает активную работу команд судебных медиков на кладбище в Солсбери, где похоронены жена и старший сын С. Скрипаля. По данным британских медиа, сын С. Скрипаля умер в июле прошлого года в Санкт-Петербурге , в возрасте 43 лет. Жена экс-полковника С. Скрипаля скончалась от рака в 2012 году, в возрасте 60 лет.

Министр внутренних дел Великобритании еще раз повторил, что еще рано говорить о том, кто стоит за покушением.