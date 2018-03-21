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Двоих ростовчан обвиняют в попытке свержения донского правительства и массовых беспорядках
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Двоих ростовчан обвиняют в попытке свержения донского правительства и массовых беспорядках 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Донской следком ведет расследование в отношении двоих ростовчан, которые, как предполагает ведомство, планировали напасть на полицейских и чиновников областного правительства и устроить массовые беспорядки в городе. Одному из задержанных, Владу Мордасову, 21 год, второму, Яну Сидорову, 18 лет.
— Следователи считают, что примерно в конце октября прошлого года Мордасов создал в Telegram чат, который назвал «Революция 5/11/17 Ростов-на-Дону». Он назначил администратором своего знакомого, студента колледжа при РАНХиГС Яна Сидорова. За несколько недель в чате собралось порядка 200 участников. Мордасов, Сидоров и еще несколько человек решили, что 5 ноября они выйдут к зданию областного правительства с плакатами «Верните землю погорельцам» и «Долой правительство» и проведут пикет, — сообщает «Ъ-Юг».
Перед акцией в чате появились призывы от некоторых участников устроить в Ростове погромы и с оружием начать штурмовать здание донского правительства. Администраторы на такие сообщения внимания не обращали и не банили их авторов.
5 ноября Мордасов и Сидоров с громкоговорителями и плакатами вышли на площадь Советов. Как только они развернули транспаранты, их задержали. В отношении молодых людей возбудили уголовное дело по статье «Организация массовых беспорядков с насилием, погромами и поджогами (…)», а также участии в них. Но обвиняемые утверждают, что их акция протеста была мирной и ни на кого нападать они не собирались, а просто хотели призвать чиновников работать лучше.
Владу Мордасову, по словам его адвоката, грозит до 18 лет 6 месяцев лишения свободы.
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