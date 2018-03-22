Ответ Москвы на сравнение с Гитлером: Джонсон «отравлен ядом ненависти»

Министр иностранных дел назвал мысль о том, что Путин будет купаться в лучах славы этого мероприятия «тошнотворной», однако предлагать бойкот все же остерегся.

Джонсон подчеркнул, что Россия понесет ответственность за безопасность британских болельщиков, поскольку дипломатическое лицо, отвечающее за меры предосторожности, входит в число тех 23 дипломатов, которым предложено покинуть страну до субботы.

Гитлер употребил олимпиаду 1936 года в Берлине для пропаганды нацистского режима. При нем спортивные организации Германии блюли «чистоту крови» и не допускали атлетов неарийского происхождения, чем навлекли на себя гнев мирового сообщества. И все же берлинские игры состоялись вопреки всем обещаниям их бойкотировать.

На вчерашнем слушании в Палате Общин депутат от лейбористов Йен Остин (Ian Austin) заявил: «Я в ужасе от одной мысли о том, что Путин будет вручать награду капитану команды-победителя, превратив весь чемпионат в пиар-трюк для обеления своего жестокого и коррумпированного режима». «Боюсь, это так», — отреагировал Джонсон, по сообщениям прессы.

Это сравнение вызвало гневную реакцию Москвы, что не могло не отразиться на двусторонних отношениях, и без того натянутых после отравления бывшего российского шпиона и его дочери нервно-паралитическим веществом, которое произошло 4 марта в Солсбери. Тереза Мэй (Theresa May) и союзники Великобритании обвиняют в отравлении Россию.

Спикер российского МИДа Мария Захарова заявила, что мистер Джонсон «отравлен ядом ненависти, злобы, непрофессионализма и поэтому хамства». «Страшно об этом вспоминать, но этот человек является представителем политического руководства ядерной державы», завила она, обвинив Джонсона в выискивании «абсурдных» причин бойкотировать чемпионат мира.

В своей речи перед представителями внешнеполитического комитета мистер Джонсон обвинил мистера Путина в том, что тот якобы использовал яд российской разработки, чтобы припугнуть потенциальных перебежчиков и дать понять, что «длинной руки Москвы не избежать никому». Джонсон заявил, что отравление было подстроено, дабы «подстегнуть» российский электорат перед президентские выборами, которые, по его словам, не могут считаться ни честными, ни свободными.

Джонсон заверил депутатов в личной ответственности Путина за отравление 66-летнего Сергея Скрипаля и его 33-летней дочери Юлии, заявив, что «цепочка ответственности неумолимо ведет в Кремль». Мистер Джонсон также приветствовал международную поддержку британской позиции, обойдя, однако, то обстоятельство, что президент Трамп поздравил Путина с победой на выборах вопреки рекомендациям своих советников по безопасности. По сообщению «Вашингтон пост» (The Washington Post), во врученных Трампу инструкциях прописными буквами было написано «НЕ ПОЗДРАВЛЯТЬ», однако тот впоследствии хвастался, что поступил наперекор.

«Я позвонил российскому президенту Путину, чтобы поздравить его с победой на выборах (Обама тоже так делал). Лживые СМИ теперь сходят с ума, потому что мечтали, чтобы я ему устроил разнос. Ну и зря! Уметь уживаться с Россией (и другими) — дело хорошее», — написал мистер Трамп в своем «Твиттере».

Великобритания собирается обменяться разведданными по 23 подлежащим высылке российским дипломатам с другими странами — членами Евросоюза , что впоследствии может вызвать новую волну высылок.