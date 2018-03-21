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В Архангельске мошенники вытесняют разбойников из криминала
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В Архангельске мошенники вытесняют разбойников из криминала 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
Меньше разбоев, больше мобильных мошенников — на сессии гордумы Архангельска о состоянии преступности рассказал глава УМВД города Валерий Шолохов. По официальным данным, рост преступности отмечен в Ломоносовском округе, Варавино-Фактории и Октябрьском. В целом в Архангельске стали меньше разбойничать и красть. Позитивная тенденция не коснулась мошенничеств, которые всё больше происходят через интернет и по телефону. Некоторые пострадавшие, как спасавшая внука бабушка из Вельского района, отдают все деньги. Пенсионерка перевела 20 тысяч рублей якобы за «спасение» ребенка, «нарушившего» закон. — Ситуация в городе была контролируемой. Общая раскрываемость составила более 51%. Нами принимаются все действия, чтоб ни одна жалоба от граждан не осталась без ответа. Хочу сказать, мной привлечено 27 сотрудников, в том числе 3 руководителя к административной ответственности за игнорирование жалоб, нерадивых наказывают, — рассказал Валерий Шолохов. По статистике ГИБДД, стала изменяться в лучшую сторону ситуация на дорогах — отмечено пусть и небольшое, но снижение количества аварий — с 9 244 (в 2016-м) до 8 938 в 2017-м. При этом число ДТП выросло в Майской Горке (с 29 до 38), Цигломенском (с 3 до 5), Северном (с 11 до 13) и Октябрьском (с 153 до 168).
Бурное обсуждение у депутатов вызвала информация о росте аварий на 10% из-за дорожных условий. Качество уборки города народные избранники и чиновники оценили по-разному. Последний снегопад, по мнению некоторых парламентариев, показал неготовность подрядчика к метелям. С этим не согласился глава Архангельска Игорь Годзиш.
— Я призвал депутатов быть объективными. Есть контрактная документация, и все претензии к качеству уборки необходимо выдвигать на основании контракта, а не на основании того, что кто-то где-то сказал или сиюминутно увидел. Когда идет снег, сколько его не чисти, он всё равно будет лежать на дороге, пока не прекратится. Вопрос — то ли количество лежит, которое допустимо по контракту, и с той ли периодичностью работает техника. Рассказывать, что Плесецкое дорожное управление виновато во всех проблемах — это неправильный подход, — прокомментировал ситуацию глава Архангельска Игорь Годзиш.
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