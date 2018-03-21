Стансы Цзяна — самая загадочная книга в истории человечества

Знаменитая основательница Теософического общества Елена Блаватская в своей работе «Тайная доктрина» не раз ссылается на некую древнюю рукопись под названием «Стансы Цзяна». Этот легендарный манускрипт некоторые эзотерики считают самой загадочной книгой в истории.

Аполлоний Тианский и книга с планеты Венера

Сложно теперь выяснить, в каких именно источниках содержатся первые упоминания о «Стансах Цзяна». В Европе о книге, возможно, впервые упомянул в конце XVIII века французский астроном Бальи. А перевел название как «Стансы Цзяна» в XIX столетии другой французский исследователь — Луи Жаколио. Согласно изложенной ими информации, в «Стансах» изложены уникальные знания о мире, помогающие составить целостную картину мироздания, включая все сферы бытия — физическую, духовную, философскую, религиозную. Когда-то книга была передана представителям одной из древних азиатских цивилизаций, обитающей на Тибете, пришельцами с планеты Венера. С тех пор она передавалась из рук в руки, и владеть ею могли только посвященные. Одним из них стал известный древнегреческий целитель, философ и провидец Аполлоний Тианский, которому манускрипт передали индийские жрецы-брахманы. Простым смертным было запрещено прикасаться к книге: если кто-нибудь осмеливался нарушить этот запрет, его ждала ужасная смерть…

Блаватская и брахманы

Как же «Стансы» попали к Блаватской? Эту историю рассказывает в своем сочинении «Проклятые книги» французский оккультист Жак Бержье. О книге Блаватская впервые услышала от знакомого египтянина, специалиста по коптской магии Паулоса Ментамона. А в 1852 году, когда Елена Петровна путешествовала по Индии, она встретилась с брахманами, которые подарили ей копию мифического манускрипта. Вернувшись в Америку, Блаватская сделала перевод текста на английский, а подаренную ей рукопись спрятала в ячейке банковского сейфа. В 1855 году во время следующего индийского вояжа Блаватской она вновь встретилась с брахманами, и те вдруг потребовали вернуть книгу назад. Иначе, сказали они, ей грозят большие беды… Однако возвращать рукопись Елена Петровна отказалась, по-видимому, не придав словам брахманов особого значения. Тем более «Стансы Цзяна» легли в основу самого главного труда ее жизни — «Тайной доктрины». Через некоторое время у Блаватской начались серьезные проблемы со здоровьем. Врачи были не в состоянии поставить женщине диагноз. Тогда Елена Петровна вновь предприняла путешествие в Индию . Там она лечилась у местных йогов. Лечение помогло, но по дороге домой судно, на котором плыла Блаватская, взорвалось. Чудом уцелев, Елена Петровна наконец осознала, что ее преследует какой-то злой рок. Но ей все еще не приходило в голову, что в ее несчастьях может быть виновата книга, подаренная брахманами. Блаватская верила, что именно она должна быть владелицей манускрипта. Кроме того, она собиралась опубликовать текст рукописи и назначила пресс-конференцию, посвященную «Стансам Цзяна». Но накануне манускрипт необъяснимым образом исчез из сейфа… Несмотря на это, Елена Петровна не отменила пресс-конференцию. И напрасно: во время мероприятия неизвестный мужчина попытался ее застрелить. Правда, стреляя, он промахнулся и был задержан. На допросе преступник показал, что убить основательницу Теософского общества ему приказали люди, обладавшие даром внушения на расстоянии, и противостоять этому приказу он не мог…

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