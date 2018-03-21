Ленина: В России отказ от меха — это убийство людей!

Топ-1: Госдума проголосовала против приравнивания сожительства к браку Лена Ленина : Депутаты Госдумы проголосовали против приравнивания сожительства и зарегистрированного брака. За придание гражданскому браку статуса официального выступал сенатор Антон Беляков . Он настаивал на введении «фактических брачных отношений». Это незарегистрированный в ЗАГСе союз мужчины и женщины, живущих вместе в течение пяти лет.

Несмотря на мою слабость к симпатичности и прическе Антона Белякова, я была категорически против его инициативы. Иначе мужчины, которые и так боятся жениться, будут бояться вступать вообще в какие бы то ни было отношения с женщинами. Ведь любая симпатичная блондинка сможет развести любого более-менее зарабатывающего предпринимателя на большие деньги. Пока в нашей стране уровень развития женского бизнеса не достиг европейского, все-таки, придется воздержаться от подобных идей. Хотя, на Западе это — известная юридическая практика. Словом, Антону стоит вернуться к этому разговору лет через 20.

Топ-2: По трассе «Скандинавия» запустят беспилотные автомобили Лена Ленина: По трассе «Скандинавия» от Санкт-Петербурга до границы с Финляндией запустят беспилотные автомобили. Вся инфраструктура для движения беспилотников будет создана в рамках реконструкции трассы.

И это прекрасно. Когда на планете Земля в окружении огромного количества лошадей появился первый автомобиль, на него смотрели, как на опасное для человека чудо. Сейчас беспилотники ругают за то, что иногда они на кого-то наезжают, а тот, первый автомобиль, наверное, вообще казался всем страшной китовой акулой. Но теперь мы знаем, что автомобиль — это друг человека. А если он будет еще и беспилотным, цены ему не будет. Или будет, и, надеюсь, небольшая.

Топ-3: В России предложили выплачивать семьям с четырьмя детьми по 100 тысяч рублей в месяц Лена Ленина: Председатель наблюдательного совета Института демографии Юрий Крупнов предложил платить в России семьям с четырьмя детьми по 100 тысяч рублей в месяц. Письмо с такой инициативой он направил Владимиру Путину

Прекрасная инициатива, в ряд ли реализуемая, зато — отличный PR-ход. Мы бы не знали, что такой добрый человек существует, если бы он не выступил с такой идеей. Поэтому я на следующей неделе планирую повторить «подвиг» Юрия Крупнова и направить по тому же адресу аналогичное предложение но с суммой 150 тысяч рублей, чтобы получить репутацию еще более доброй девочки, чем дяденька Юрий Крупнов.

Топ-4: Продажу одежды из натурального меха запретят в Сан-Франциско Лена Ленина: Продажу одежды из натурального меха запретят в Сан-Франциско. Продажи изделий из кожи и шерсти нововведения касаться на будут. Отмечается, что нарушителям будет грозить штраф в $1 тыс. Ранее итальянский модный дом Versace отказался от использования натурального меха при создании одежды и аксессуаров.

В Сан-Франциско можно позволить такую роскошь, как отказ от натурального меха, там вообще круглый год можно ходить в купальнике. А в нашей стране, где в некоторых регионах температура опускается до — 66, как было в этом году, отказ от натурального меха был бы убийством не только животных, но и людей.

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