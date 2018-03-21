ФАС: реклама банка «ФК Открытие» признана ненадлежащей

«В октябре 2017 года в Управление Федеральной антимонопольной службы поступило обращение потребителя по поводу рекламы ПАО Банк «ФК Открытие» «Вклады до 10% Зарабатывайте каждую минуту», распространяемой в телевизионном эфире… По мнению заявителя, она противоречит требованиям ФЗ «О рекламе», так как прочие условия предоставления рекламируемой финансовой услуги представлены в форме, трудной для восприятия, и ознакомление с ними не представляется возможным. 25 декабря 2017 года Нижегородское УФАС России возбудило дело в отношении ПАО Банк «ФК Открытие» по признакам нарушения части 7 статьи 5, пункта 2 части 2 статьи 28 ФЗ «О рекламе», — говорится в релизе.

В марте 2018 года комиссия признала телевизионную рекламу «Вклады до 10% Зарабатывайте каждую минуту» ненадлежащей, противоречащей требованиям части 7 статьи 5, пункта 2 части 2 статьи 28 ФЗ «О рекламе». Решение Нижегородского УФАС может быть обжаловано в арбитражном суде, добавили в ведомстве.