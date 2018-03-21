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Жители Владивостока и Уссурийска в день президентских выборов заказывали такси чаще обычного
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Жители Владивостока и Уссурийска в день президентских выборов заказывали такси чаще обычного 

Prim.News 1 час назад
Это наблюдалось и в других городах Дальнего Востока.
18 марта, в день выборов президента РФ, количество заказов, поступивших в сервис «Максим» в Дальневосточном федеральном округе, увеличилось на 10%. В некоторых городах рост достиг 22% от количества заказов в другие воскресные дни.
Увеличение спроса наблюдалось с самого утра и могло быть связано с открытием избирательных участков, мероприятиями в честь выборов, повышенной активностью людей. По всей стране заказывали такси чаще, чем, например, 4 марта — в воскресенье, которое не совпадало с мартовскими праздниками, передает пресс-служба сервиса «Максим».
Среди городов Дальневосточного федерального округа наибольший рост заказов был в Биробиджане: люди вызывали такси на 22% чаще, чем в другие воскресные дни. Почти такие же данные были в Петропавловске-Камчатском: количество заказов выросло на 20%.
В остальных городах наблюдается значительный разброс показателей. Жители Уссурийска заказывали такси на 16% чаще обычного, а Владивостока — на 13% чаще. В Благовещенске активность людей в день выборов была выше на 10%.
В Южно-Сахалинске и Хабаровске наблюдался рост на 7%. В Якутске, Магадане и Комсомольске-на-Амуре спрос на услуги такси в день выборов увеличился незначительно.
Рейтинг городов ДФО, где вырос спрос на такси в день выборов
Биробиджан — 22% Петропавловск-Камчатский — 20% Уссурийск — 16% Владивосток — 13% Благовещенск — 10% Южно-Сахалинск — 7% Хабаровск — 7% Якутск — 2% Комсомольск-на-Амуре, Магадан — менее 1%
Люди активно провели минувшее воскресенье, и во многом это связано с выборами президента РФ. Проголосовав, они охотно организовывали досуг вне дома. При этом в большинстве городов Дальневосточного федерального округа эта тенденция была более явной, чем в Москве, где рост заказов составил всего 6%.
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