Жители Владивостока и Уссурийска в день президентских выборов заказывали такси чаще обычного

Это наблюдалось и в других городах Дальнего Востока.

18 марта, в день выборов президента РФ, количество заказов, поступивших в сервис «Максим» в Дальневосточном федеральном округе, увеличилось на 10%. В некоторых городах рост достиг 22% от количества заказов в другие воскресные дни.

Увеличение спроса наблюдалось с самого утра и могло быть связано с открытием избирательных участков, мероприятиями в честь выборов, повышенной активностью людей. По всей стране заказывали такси чаще, чем, например, 4 марта — в воскресенье, которое не совпадало с мартовскими праздниками, передает пресс-служба сервиса «Максим».

Среди городов Дальневосточного федерального округа наибольший рост заказов был в Биробиджане : люди вызывали такси на 22% чаще, чем в другие воскресные дни. Почти такие же данные были в Петропавловске-Камчатском : количество заказов выросло на 20%.

В остальных городах наблюдается значительный разброс показателей. Жители Уссурийска заказывали такси на 16% чаще обычного, а Владивостока — на 13% чаще. В Благовещенске активность людей в день выборов была выше на 10%.

Южно-Сахалинске и Магадане и Хабаровске наблюдался рост на 7%. В Якутске Комсомольске-на-Амуре спрос на услуги такси в день выборов увеличился незначительно.

Рейтинг городов ДФО, где вырос спрос на такси в день выборов

Биробиджан — 22% Петропавловск-Камчатский — 20% Уссурийск — 16% Владивосток — 13% Благовещенск — 10% Южно-Сахалинск — 7% Хабаровск — 7% Якутск — 2% Комсомольск-на-Амуре, Магадан — менее 1%