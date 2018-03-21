Маршрут пригородного поезда в Калининграде сократили из-за обнаруженной у путей авиабомбы

КАЛИНИНГРАД , 21 марта. / ТАСС /. Калининградская железная дорога (КЖД) сократила маршрут движения пригородного поезда до Балтийска — главной военно-морской базы Балтийского флота — из-за обнаруженной у железнодорожных путей авиационной бомбы времен Великой Отечественной войны, сообщил ТАСС в среду руководитель пресс-службы дороги Александр Першин

"Авиабомба времен войны, точный вес который пока неизвестен, была обнаружена в непосредственной близости от железнодорожной ветки на перегоне Шиповка — Балтийск. В связи с этим в целях обеспечения безопасности людей руководством КЖД было принято решение о сокращении маршрута пригородного поезда Калининград — Балтийск и обратно до обезвреживания сверхопасной находки", — сказал он.

21 марта вечерний пригородный поезд до Балтийска проследует до станции Шиповка, которая находится в нескольких километрах от места опасной находки. В четверг, 22 марта, утренний поезд отправится в Калининград не из Балтийска, а от станции Приморск-Новый.

Специалисты по разминированию авиабомб из фирмы «Форпост Балтики плюс», которые побывали на месте обнаружения авиабомбы, в четверг приступят к работам по извлечению ее из земли и вывозу на полигон для полного уничтожения, отметил представитель КЖД.