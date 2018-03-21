Ещё
Маршрут пригородного поезда в Калининграде сократили из-за обнаруженной у путей авиабомбы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Маршрут пригородного поезда в Калининграде сократили из-за обнаруженной у путей авиабомбы 

ТАСС 1 час назад
КАЛИНИНГРАД, 21 марта. /ТАСС/. Калининградская железная дорога (КЖД) сократила маршрут движения пригородного поезда до Балтийска — главной военно-морской базы Балтийского флота — из-за обнаруженной у железнодорожных путей авиационной бомбы времен Великой Отечественной войны, сообщил ТАСС в среду руководитель пресс-службы дороги Александр Першин.
"Авиабомба времен войны, точный вес который пока неизвестен, была обнаружена в непосредственной близости от железнодорожной ветки на перегоне Шиповка — Балтийск. В связи с этим в целях обеспечения безопасности людей руководством КЖД было принято решение о сокращении маршрута пригородного поезда Калининград — Балтийск и обратно до обезвреживания сверхопасной находки", — сказал он.
21 марта вечерний пригородный поезд до Балтийска проследует до станции Шиповка, которая находится в нескольких километрах от места опасной находки. В четверг, 22 марта, утренний поезд отправится в Калининград не из Балтийска, а от станции Приморск-Новый.
Специалисты по разминированию авиабомб из фирмы «Форпост Балтики плюс», которые побывали на месте обнаружения авиабомбы, в четверг приступят к работам по извлечению ее из земли и вывозу на полигон для полного уничтожения, отметил представитель КЖД.
ТАСС: последние новости
СПЧ призвал принять меры в связи с ситуацией в Волоколамске Партия "Республиканцы" выступила с заявлением в поддержку Саркози Финляндия признана самой счастливой страной в мире
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова высказалась об уходе Лаврова из МИД64
Показавшая губернатору «жест смерти» девочка взорвала Сеть143
Мы сами с небесами: авиапром РФ сбросил «украинский балласт»99
Найдены признаки скорой глобальной катастрофы25
«Спасите меня»: измученный Краско молит о помощи16
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение