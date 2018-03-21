В Орловской области обсудили подготовку к весеннему севу

Совещания по подготовке к весенне-полевым работам состоялось сегодня, 21 марта, в администрации Орловской области

В начале совещания лучшим аграриям региона были вручены почетные грамоты Министерства сельского хозяйства РФ , губернатора и областного Совета, сообщает пресс-служба правительства.

На совещание были обсуждены проблемы подготовки к весеннему севу. В этом году в Орловской области запланировано засеять 1,2 млн га, из них 984 тыс. га зерновых, зернобобовых и кормовых культур. Особое значение имеют вопросы повышения качества производимой сельхозпродукции.

Генеральный директор ООО «ФосАгро-Орел» Анатолий Ярмоленко отметил, что прошлый год убедительно показал, что аграрии научились производить большие объемы сельхозпродукции.

— В этом сезоне мы должны серьезно поработать и над вопросами улучшения параметров качества урожая. Прежде всего, за счет оптимизации форм, доз, сроков и способов внесения минеральных удобрений. На сегодняшний день «ФосАгро-Орел» поставило под весенние полевые работы более 50 тыс. т минеральных удобрений. И мы продолжаем увеличивать запасы продукции, которая поможет нашей области выйти в российские лидеры качества сельхозпродукции: карбамид, комплексные удобрения с микроэлементами, жидкие комплексные удобрения, — сказал Ярмоленко.

Также на встрече были обсуждены вопросы господдержки, материально-технической и финансовой обеспеченности сельхозтоваропроизводителей региона, кадрового обеспечения, транспортировки сельхозгрузов в период весенне-полевых работ.

Участники совещания отметили, что актуальной остаётся тема парка сельхозтехники. В 2017 году было приобретено 165 единиц тракторов, 152 единицы сеялок и посевных комплексов, 120 единиц почвообрабатывающей техники. В настоящее время ремонт техники подходит к завершению.