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В Орловской области обсудили подготовку к весеннему севу
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В Орловской области обсудили подготовку к весеннему севу 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Совещания по подготовке к весенне-полевым работам состоялось сегодня, 21 марта, в администрации Орловской области.
В начале совещания лучшим аграриям региона были вручены почетные грамоты Министерства сельского хозяйства РФ, губернатора и областного Совета, сообщает пресс-служба правительства.
На совещание были обсуждены проблемы подготовки к весеннему севу. В этом году в Орловской области запланировано засеять 1,2 млн га, из них 984 тыс. га зерновых, зернобобовых и кормовых культур. Особое значение имеют вопросы повышения качества производимой сельхозпродукции.
Генеральный директор ООО «ФосАгро-Орел» Анатолий Ярмоленко отметил, что прошлый год убедительно показал, что аграрии научились производить большие объемы сельхозпродукции.
— В этом сезоне мы должны серьезно поработать и над вопросами улучшения параметров качества урожая. Прежде всего, за счет оптимизации форм, доз, сроков и способов внесения минеральных удобрений. На сегодняшний день «ФосАгро-Орел» поставило под весенние полевые работы более 50 тыс. т минеральных удобрений. И мы продолжаем увеличивать запасы продукции, которая поможет нашей области выйти в российские лидеры качества сельхозпродукции: карбамид, комплексные удобрения с микроэлементами, жидкие комплексные удобрения, — сказал Ярмоленко.
Также на встрече были обсуждены вопросы господдержки, материально-технической и финансовой обеспеченности сельхозтоваропроизводителей региона, кадрового обеспечения, транспортировки сельхозгрузов в период весенне-полевых работ.
Участники совещания отметили, что актуальной остаётся тема парка сельхозтехники. В 2017 году было приобретено 165 единиц тракторов, 152 единицы сеялок и посевных комплексов, 120 единиц почвообрабатывающей техники. В настоящее время ремонт техники подходит к завершению.
Сообщение В Орловской области обсудили подготовку к весеннему севу появились сначала на РИА 57.
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