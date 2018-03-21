Итоги голосования на участке в Канавинском районе признаны недействительными

21 марта, повторно рассмотрев итоговый протокол участковой избирательной комиссии (УИК) №2383, территориальная комиссия Канавинского района Нижнего Новгорода признала его недействительным.

Об этом корреспонденту агентства новостей Newsroom24 сообщил наблюдатель общественной палаты Алексей Якимов

Согласно полученной информации, перед этим облизбирком, выявив нарушения в протоколе УИК №2383, признала недействительным протокол ТИК Канавинского района, где находится данная УИК, издав соответствующее постановление. Это стало препятствием для утверждения итогов выборов президента РФ в Нижегородской области

В дальнейшем после соблюдения всех формальностей итоги выборов в Нижегородской области были утверждены, несмотря на несколько жалоб независимых наблюдателей.

Ранее сообщалось, что на избирательном участке №2320 в Канавинском районе были зафиксированы нарушения.