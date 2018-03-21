Герасимов и Данфорд в телефонном разговоре обсудили вопросы по Сирии 

Они обсуждали вопросы, связанные с обстановкой в САР и другие темы, которые представляют взаимный интерес.
Сегодня, 21 марта, состоялся телефонный разговор начальника Генштаба Вооруженных Сил Российской Федерации — первого заместителя Министра обороны Российской Федерации генерала армии Валерия Герасимова с председателем Комитета начальников штабов вооруженных сил США генералом Джозефом Данфордом.
Обсуждены вопросы, связанные с обстановкой в Сирийской Арабской Республике и другие актуальные темы, представляющие взаимный интерес.
Герасимов и Данфорд договорились продолжить двусторонние контакты.