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Герасимов и Данфорд в телефонном разговоре обсудили вопросы по Сирии
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Герасимов и Данфорд в телефонном разговоре обсудили вопросы по Сирии 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Они обсуждали вопросы, связанные с обстановкой в САР и другие темы, которые представляют взаимный интерес.
Сегодня, 21 марта, состоялся телефонный разговор начальника Генштаба Вооруженных Сил Российской Федерации — первого заместителя Министра обороны Российской Федерации генерала армии Валерия Герасимова с председателем Комитета начальников штабов вооруженных сил США генералом Джозефом Данфордом.
Обсуждены вопросы, связанные с обстановкой в Сирийской Арабской Республике и другие актуальные темы, представляющие взаимный интерес.
Герасимов и Данфорд договорились продолжить двусторонние контакты.
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