Минпромторг выступает против обнуления ввозных пошлин на электромобили

МОСКВА , 21 мар — РИА Новости Минпромторг выступает против обнуления ввозных пошлин на электромобили в среднесрочной перспективе, поскольку это негативно скажется на развитии их производства в РФ , сообщил РИА Новости представитель министерства.

"Противоречий нет. Мы указывали, что обнуление ввозных таможенных пошлин на данную технику (электромобили — ред.) в среднесрочной перспективе негативным образом скажется на развитии производственных компетенций", — отметил представитель ведомства.

"В качестве возможной поддержки развития электротранспорта проектом стратегии (развития автопрома до 2025 года — ред.) предусмотрены государственное стимулирование спроса, создание благоприятных условий для производства компонентов электромобилей, развитие инфраструктуры, а также поддержка НИОКР в сфере электродвижения", — сказал представитель ведомства.

Он также напомнил, что в целях поддержки производства и развития рынка электротранспорта реализуется программа стимулирования спроса на электрический транспорт, в том числе электромобили, которая рассчитана на 2018-2020 годы. На ее реализацию выделено по 1,5 миллиарда рублей из федерального бюджета ежегодно.

По оптимистичному сценарию развития российского рынка, заложенному в проекте стратегии развития автомобильной промышленности, предполагается, что доля электромобилей в совокупном объеме продаж к 2020 году может достичь 1-1,5%, то есть уровня 15–25 тысяч автомобилей.