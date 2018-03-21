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Минпромторг выступает против обнуления ввозных пошлин на электромобили
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Минпромторг выступает против обнуления ввозных пошлин на электромобили 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Минпромторг выступает против обнуления ввозных пошлин на электромобили в среднесрочной перспективе, поскольку это негативно скажется на развитии их производства в РФ, сообщил РИА Новости представитель министерства.
"Противоречий нет. Мы указывали, что обнуление ввозных таможенных пошлин на данную технику (электромобили — ред.) в среднесрочной перспективе негативным образом скажется на развитии производственных компетенций", — отметил представитель ведомства.
"В качестве возможной поддержки развития электротранспорта проектом стратегии (развития автопрома до 2025 года — ред.) предусмотрены государственное стимулирование спроса, создание благоприятных условий для производства компонентов электромобилей, развитие инфраструктуры, а также поддержка НИОКР в сфере электродвижения", — сказал представитель ведомства.
Он также напомнил, что в целях поддержки производства и развития рынка электротранспорта реализуется программа стимулирования спроса на электрический транспорт, в том числе электромобили, которая рассчитана на 2018-2020 годы. На ее реализацию выделено по 1,5 миллиарда рублей из федерального бюджета ежегодно.
По оптимистичному сценарию развития российского рынка, заложенному в проекте стратегии развития автомобильной промышленности, предполагается, что доля электромобилей в совокупном объеме продаж к 2020 году может достичь 1-1,5%, то есть уровня 15–25 тысяч автомобилей.
"Коммерсант" в среду сообщил, что вице-премьер Аркадий Дворкович поручил в течение весны-лета представить различные меры господдержки электротранспорта, аналогичные тем, что уже действуют для традиционного автопрома — в частности, льготные кредиты, субсидирование лизинговой ставки, квоты по госзакупкам и прочие. В сентябре 2017 года в ЕАЭС закончился период льготных ставок на ввоз электромобилей, который длился чуть больше года.
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