Новации федерального законодательства о способах осуществления капитальных вложений, реализованные в правовом акте Правительства Москвы, сократят временные затраты

Это предоставление акционерным обществам со 100-процентным участием Москвы субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства или на приобретение ими объектов недвижимого имущества и передача акционерным обществам с участием Москвы полномочий государственного заказчика строительства или приобретения объекта недвижимости.

Проект постановления Правительства Москвы «О внесении изменений в правовые акты города Москвы» представила министр Правительства Москвы, руководитель Департамента финансов Москвы Елена Зяббарова

Она подчеркнула, что новые способы являются альтернативой бюджетным инвестициям в уставные капиталы акционерных обществ, а их применение позволит избежать на этапе исполнения бюджета длительных по срокам корпоративных процедур и, соответственно, в кратчайшие сроки приступить к строительству или приобретению необходимых объектов.

Начиная с 1 января 2019 года, предоставление названных субсидий будет реализовано через юридически значимый документооборот в системе Электронного бюджета Москвы: соглашение о предоставлении субсидий, а также акты о результатах исполнения акционерным обществом своих обязательств будут формироваться и подписываться в электронном виде.