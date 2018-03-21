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Новации федерального законодательства о способах осуществления капитальных вложений, реализованные в правовом акте Правительства Москвы, сократят временные затраты
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Новации федерального законодательства о способах осуществления капитальных вложений, реализованные в правовом акте Правительства Москвы, сократят временные затраты 

Департамент финансов города Москвы 1 час назад
Это предоставление акционерным обществам со 100-процентным участием Москвы субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства или на приобретение ими объектов недвижимого имущества и передача акционерным обществам с участием Москвы полномочий государственного заказчика строительства или приобретения объекта недвижимости.
Проект постановления Правительства Москвы «О внесении изменений в правовые акты города Москвы» представила министр Правительства Москвы, руководитель Департамента финансов Москвы Елена Зяббарова.
Она подчеркнула, что новые способы являются альтернативой бюджетным инвестициям в уставные капиталы акционерных обществ, а их применение позволит избежать на этапе исполнения бюджета длительных по срокам корпоративных процедур и, соответственно, в кратчайшие сроки приступить к строительству или приобретению необходимых объектов.
Начиная с 1 января 2019 года, предоставление названных субсидий будет реализовано через юридически значимый документооборот в системе Электронного бюджета Москвы: соглашение о предоставлении субсидий, а также акты о результатах исполнения акционерным обществом своих обязательств будут формироваться и подписываться в электронном виде.
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