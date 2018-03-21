«Вы должны легализовать деятельность»: хозяйку приюта «Рассвет» поддержали в передаче Андрея Малахова

59.ru: последние новости

«Сохраним память о людях, живших во времена войны»: в Перми началась подготовка к «Бессмертному полку»

«Хотим в клип Филиппа»: пермские юмористы станцевали под песню Киркорова в костюмах Лепса и Михайлова

Ушла в лес и не вернулась: в Перми ищут пенсионерку, страдающую потерей памяти