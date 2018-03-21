«Вы должны легализовать деятельность»: хозяйку приюта «Рассвет» поддержали в передаче Андрея Малахова 

В ноябре 2017 года основательница частного приюта «Рассвет» в деревне Афонино в программе «Прямой эфир» рассказала о своей деятельности и пожаловалась на отсутствие качественной дороги к ее деревне. После этого в приют нагрянули социальные службы, полиция, следователи с проверками. Выяснилось, что в «Рассвете» нет туалетов, люди не получают нормальной еды и медикаментов и спят на грязном белье. Хозяйку приюта обвинили в удержании документов, избиении и в том, что она присваивает себе пенсии постояльцев. Сегодня, 21 марта, Валентина Овчинникова снова пришла к Андрею Малахову — в программу «Прямой эфир». — Восемнадцать проверок было после эфира, — рассказала Овчинникова. — Наняла я адвоката, хотя и денег нет. Волонтёры откликнулись. Столько лет жили и надо же — какой плохой я стала! Мнения присутствующих разделились: телеведущая Елена Ханга сказала, что Валентине Павловне нужно поклониться за её деятельность, актриса Гульнара Нижинская считала, что, если бы у Овчинниковой было «рыльце в пуху», то она бы не пришла и на первый эфир. Алексей Бессонов, общественный деятель из Перми, провёл своё расследование. — Здравствуйте, Валентина Павловна! Не сидите ещё в тюрьме? — «Поприветствовал» он Овчинникову. — Господа, то, что вы видите, это небольшой спектакль, и она играет в нём роль. Она современная Салтычиха: оформила доверенности на получение пенсий, это мошенничество! В студию приехали и жители приюта: Михаил и Александр Жуков. Они заступились за Валентину. По словам Жукова, если бы не она, он бы умер. — Что вы как волчара набросились на неё? — сказал Александр Жуков Алексею Бессонову. — Я жил в городе, вёл асоциальный образ жизни. Про приют этот увидел по телевизору. Сама Валентина виноватой себя не считает: — Я ведь никого не собирала. Если людям жить негде, что же, будет лучше, если они под забором будут? — сказала она. — Я протягиваю руку помощи в любой момент. Сейчас дом пустует три месяца, а я хожу и вспоминаю их улыбки. Когда совсем грустно становится — пою. Я буду бороться до конца. Журналист Ольга Седурина из Перми тоже провела своё расследование. — Проблема в том, что она не хочет свою общину легализовать, — сказала журналист. — А это нужно, чтобы получать помощь и еду. Председатель национального антинаркотического союза, Никита Лушников, и общественный деятель Ирина Вихрова считают, что Валентине Овчинниковой необходимо узаконить свою деятельность. — Если вы вышли на федеральные каналы, вы обязаны легализовать свою деятельность, — сказал Никита. Андрей Малахов тоже заступился за Валентину: — Тринадцать лет всех она устраивала, но как только она попросила дорогу, тут же она стала плохой. Мы следим за историей Валентины Павловны, а общественное внимание иногда способно творить чудеса, — заключил телеведущий. История приюта началась с того, что в Валентина вместе с приёмными сыном и дочерью и ещё одной женщиной с грудным ребёнком, которой было некуда идти, переехали в Афонино. Через год приехал отец приёмных детей Овчинниковой — мужчина отбывал тюремный срок. После в деревню начали приезжать бывшие сидельцы и одинокие пенсионеры. Корреспондент 59.ru проводил собственное расследование и узнал, что люди живут в неблагополучных условиях, а хозяйка приюта получает пенсии за постояльцев и присваивает их себе. Министерство социального развития начало забирать постояльцев из приюта, многие из них имели проблемы со здоровьем. В декабре следственный комитет Кудымкара возбудил уголовное дело по факту существования приюта. «Прямой эфир» — не единственная программа, где выступала Валентина Овчинникова. Она также была на передаче «Мужское/Женское» у Гордона, результатами которой осталась недовольна и подала в суд на ведущего. Как сообщило издание «Парма Новости», суд не удовлетворил исковые требования Овчинниковой.
Валентина Овчинникова в программе «Прямой эфир»