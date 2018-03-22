Ещё
«Мать Тереза» из Пермского края стала героиней программы Андрея Малахова
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Мать Тереза» из Пермского края стала героиней программы Андрея Малахова 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Хозяйка приюта «Рассвет» Валентина Овчинникова из Афонино стала героиней передачи «Прямой эфир» с Андреем Малаховым. Известный телеведущий пытался разобраться, почему после того, как женщина появилась в эфире его программы в ноябре и вместе с Николаем Басковым попросила сделать дорогу к своей деревне, на неё тут же ополчились краевые чиновники.
После программы в приют нагрянули многочисленные проверки и часть постояльцев вывезли из-за царящей в домах антисанитарии.
В качестве экспертов на программу «Прямой эфир» пригласили двух пенсионерок. Одна — из Вологодской области, вторая из Екатеринбурга. Первой приходится ходить в киоск за хлебом через ледяной ручей, второй — продавать на морозе книги собственного сочинения. Обе женщины поддержали Валентину Овчинникову.
Но были и такие, кто обвинил пермячку в том, что она наживается на обездоленных, присваивая себе их пенсию.
— Она ведь не в коттедже живёт, под окном у неё не стоит крутая иномарка, у нее даже зубы не вставлены, — объяснял Андрей Малахов.
В итоге гости программы дали пермской «Матери Терезе» совет — легализовать свой приют и продолжать дальше заниматься благотворительным делом дальше.
АиФ Пермь: последние новости
35-летнего жителя Краснокамска осудили за пост ВКонтакте В апреле в пермском аэропорту обещают устранить все недостатки В Кудымкаре из-за аварии ввели режим ЧС
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России планируют изменить схему призыва121
В РФ могут повысить подоходный налог579
Пьяный Витас открыл стрельбу на Рублевке149
Панин с огромным долгом сбежал из России113
Захарова высказалась об уходе Лаврова из МИД126
Видео
Опубликовано видео ДТП с беспилотным Uber
ДТП
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество Другое
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение