«Мать Тереза» из Пермского края стала героиней программы Андрея Малахова

Хозяйка приюта «Рассвет» Валентина Овчинникова из Афонино стала героиней передачи «Прямой эфир» с Андреем Малаховым . Известный телеведущий пытался разобраться, почему после того, как женщина появилась в эфире его программы в ноябре и вместе с Николаем Басковым попросила сделать дорогу к своей деревне, на неё тут же ополчились краевые чиновники.

После программы в приют нагрянули многочисленные проверки и часть постояльцев вывезли из-за царящей в домах антисанитарии.

В качестве экспертов на программу «Прямой эфир» пригласили двух пенсионерок. Одна — из Вологодской области , вторая из Екатеринбурга . Первой приходится ходить в киоск за хлебом через ледяной ручей, второй — продавать на морозе книги собственного сочинения. Обе женщины поддержали Валентину Овчинникову.

Но были и такие, кто обвинил пермячку в том, что она наживается на обездоленных, присваивая себе их пенсию.

— Она ведь не в коттедже живёт, под окном у неё не стоит крутая иномарка, у нее даже зубы не вставлены, — объяснял Андрей Малахов.

В итоге гости программы дали пермской «Матери Терезе» совет — легализовать свой приют и продолжать дальше заниматься благотворительным делом дальше.