«Вы были на выборах?» Странные люди ходят по квартирам в Приморье

Жители Приморья пожаловались на странных людей, которые обходят квартиры в жилых домах Уссурийска , сообщает PRIMPRESS.

Так, женщина, приехавшая на улицу Беляева, чтобы навестить мать, рассказала о подозрительных молодых людях.

«Пока возилась, услышала звонок, за дверью стояло три молодых человека. На вопрос «Были на выборах?» ответила утвердительно. И понеслось: «Тогда это Вам», начали вручать ножи самозатачивающиеся, массажер для шеи, сковороду. Я напряглась. Они говорят: «Все это итальянское, стоит 26 000. Вам надо оплатить доставку». Ну я, конечно, расхохоталась, отдала им их побрякушки, закрыла дверь и вышла из подъезда», — поведала жительница края.

По словам женщины, ее матери дома не оказалось, поэтому она вызвала такси и собиралась уехать, как увидела, что эти незнакомцы вышли из подъезда и пошли по другим домам «окучивать доверчивых старушек».

«Понимаю, что надо было вызвать полицию, но времени уже не было. Если сочтете необходимым — предупредите горожан», — резюмировала гражданка.

A post shared by МаркЧернослив (Уссурийск) 18+ (@mark2_che) on Mar 20, 2018 at 7:44pm PDT