Верховный суд внес в Госдуму проект закона о совершенствовании примирительных процедур

МОСКВА , 21 марта. / ТАСС /. Верховный суд РФ внес на рассмотрение Госдумы проект закона о совершенствовании примирительных процедур. Информация об этом опубликована в среду в думской электронной базе данных.

Инициативой вносятся поправки в ряд законодательных актов. Как отмечается в пояснительной записке, в Гражданском процессуальном кодексе (ГПК) РФ, Арбитражном процессуальном кодексе РФ, Кодексе административного судопроизводства РФ закреплены нормы, касающиеся примирения сторон, однако их лаконичность и разрозненность не позволили этому институту стать эффективным инструментом урегулирования споров.

В силу этого, по словам разработчиков, подготовлен проект закона «в целях более широкого внедрения в сферу осуществления правосудия способов урегулирования споров посредством использования примирительных процедур, в том числе примирения, осуществляемого при содействии суда». В частности, предлагается дополнить ГПК РФ новой главой 14.1 «Примирительные процедуры. Мировое соглашение». Ей предусматриваются дополнительные по отношению к медиации и другим примирительным процедурам возможности для лиц, участвующих в деле, закрепляется институт судебного примирения, определяются принципы самих примирительных процедур, создаются условия для активной роли суда в содействии сторонам в урегулировании споров, в том числе возникающих из административных и иных публичных правоотношений.

В законопроекте также сформулированы общие положения о примирительных процедурах как процессуальном институте, обозначены принципы их проведения, их основные разновидности: переговоры, сверка документов, посредничество, медиация, судебное примирение.

Инициатива направлена на «дальнейшее внедрение и популяризацию в России примирительных процедур, в том числе медиации, а также повышение их эффективности», указано в сопроводительных документах.