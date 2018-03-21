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Верховный суд внес в Госдуму проект закона о совершенствовании примирительных процедур
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Верховный суд внес в Госдуму проект закона о совершенствовании примирительных процедур 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Верховный суд РФ внес на рассмотрение Госдумы проект закона о совершенствовании примирительных процедур. Информация об этом опубликована в среду в думской электронной базе данных.
Инициативой вносятся поправки в ряд законодательных актов. Как отмечается в пояснительной записке, в Гражданском процессуальном кодексе (ГПК) РФ, Арбитражном процессуальном кодексе РФ, Кодексе административного судопроизводства РФ закреплены нормы, касающиеся примирения сторон, однако их лаконичность и разрозненность не позволили этому институту стать эффективным инструментом урегулирования споров.
В силу этого, по словам разработчиков, подготовлен проект закона «в целях более широкого внедрения в сферу осуществления правосудия способов урегулирования споров посредством использования примирительных процедур, в том числе примирения, осуществляемого при содействии суда». В частности, предлагается дополнить ГПК РФ новой главой 14.1 «Примирительные процедуры. Мировое соглашение». Ей предусматриваются дополнительные по отношению к медиации и другим примирительным процедурам возможности для лиц, участвующих в деле, закрепляется институт судебного примирения, определяются принципы самих примирительных процедур, создаются условия для активной роли суда в содействии сторонам в урегулировании споров, в том числе возникающих из административных и иных публичных правоотношений.
В законопроекте также сформулированы общие положения о примирительных процедурах как процессуальном институте, обозначены принципы их проведения, их основные разновидности: переговоры, сверка документов, посредничество, медиация, судебное примирение.
Инициатива направлена на «дальнейшее внедрение и популяризацию в России примирительных процедур, в том числе медиации, а также повышение их эффективности», указано в сопроводительных документах.
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