Канделаки выступила против Слуцкого и опубликовала кадры из эротической фотосессии

Леонида Слуцкого несколько журналисток обвинили в сексуальных домогательствах. Женщины выступили анонимно, фамилиине назывались, но позже они согласились раскрыть свои имена. Тогда сам депутат все обвинения отверг и назвал бредом.

Тина Канделаки сегодня в своем микроблоге обратилась к женщинам-коллегам и призвала их не бояться рассказывать о сексуальных домогательствах. «Коллеги, никого не бойтесь. В современном мире любому чиновнику важна репутация. Любой подобный поступок вызывает желание залепить пощечину и навсегда объяснить доморощенному Нерону, что Госдума — не место для сексуальных игрищ».

Телеведущая отметила, что поведение Леонида свидетельствует о его мужской слабости, а не силе. «Как женщина в возрасте и с опытом, не буду говорить всем понятные вещи, что данное психологическое и физическое насилие над журналистками происходит не просто по причине безнаказанности Леонида, но налицо и проблема его мужской слабости. Давайте уже это скажем вслух. Герои-любовники так себя точно не ведут. Они не нападают из-за угла внезапно, пошевелив пальчиками или проведя ладошкой со словами „Зайчик, звони“.

Текст Канделаки сопроводила сексуальными фотографиями, на которых она запечатлена в черном коротком парике и латексном костюме. Пользователи Сети, кажется, после увиденных снимков не стали даже читать текст. Они оставляют восторженные комментарии под фотографиями.

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