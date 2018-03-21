За что повесили надзирательницу концлагеря Равенсбрюк Доротею Бинц

Стремительному взлету по карьерной лестнице — от посудомойки до старшей надзирательницы крупнейшего нацистского женского концлагеря Равенсбрюк — 19-летней Доротеи Бинц способствовали ее патологическая жестокость к заключенным и садистские наклонности.

Карьера с помощью СС Такая провинциальная и амбициозная девица, как Доротея Бинц, в гитлеровской Германии конца 30-х годов могла рассчитывать на успешную самореализацию в условиях нацистского режима, вступив во вспомогательные подразделения СС. Достойных претенденток туда отбирали с 17 лет. Существовали две основные категории этих подразделений: SS-Helferinnenи SS-Kriegeshelferinnen. В первую входили связистки, во вторую — сотрудницы других служб, необходимых в военное время. Нацистские надзирательницы концлагерей относились как раз к SS-Kriegeshelferinnen.

После окончания школы Доротея Бинц работала посудомойкой. Вступив в 19 лет во вспомогательное подразделение СС, она поначалу была направлена «по специальности» — мыть посуду в офицерской столовой. Однако своенравная и упорная Бинц нашла возможность доказать начальству, что посудомойка — это не ее профессия.

Молодая фурия

С первого дня Второй мировой войны Доротея Бинц служит надзирательницей в крупнейшем нацистском концлагере для заключенных-женщин Равенсбрюк. Бывшей посудомойке не исполнилось и 20 лет, когда ее назначили начальницей штрафного изолятора лагеря. Заключение в этот ШИЗО для провинившихся, как правило, заканчивалось смертью.

В 1943 году Бинц становится заместительницей главной надзирательницы, ее подчинены десятки тысяч узниц Равенсбрюка. По рассказам выживших заключенных, Доротее (Теодоре) была свойственна крайняя жестокость: она натравливала на людей собак, которые загрызали человека насмерть, приказывала забить ту или иную заключенную до смерти. Бинц не могла спокойно пройти мимо узницы, чтобы не ударить ее, — для этого у садистки под рукой всегда были хлыст, палка, ремень или что-то увесистое. Сила удара Теодоры, по воспоминаниям заключенных, была такой же, как у крепкого мужчины. Как-то раз она безо всякой на то причины убила заключенную киркой — надзирательница била ее до тех пор, пока бедняжка не перестала подавать признаки жизни. [С-BLOCK]

Бинц любила и «пошутить»: разъезжая по объектам, где работали узницы Равенсбрюка, на велосипеде, она рулила прямо на людей и врезалась в них. Измученные женщины были очень слабы и падали, а Бинц спокойно переезжала по их телам. Забавлялась она еще и тем, что всячески издевалась над душевнобольными узницами концлагеря, помещенными в спецблок Равенсбрюка.

Систематические издевательства, принуждение к изнуряющему труду плюс целенаправленное уничтожение узников — во всех этих и многих других военных преступлениях активное участие вместе с остальным персоналом Равенсбрюка принимала и Доротея Бинц.

Одна из многих

В гитлеровских концлагерях служили порядка 3,5 тысячи женщин из вспомогательных подразделений СС. Ряд концентрационных лагерей, таких как Равенсбрюк, Аушвитц-Биркенау, Маутхаузен, Берген-Бельзен, либо полностью специализировались на содержании и уничтожении заключенных-женщин, либо имели для них специальные филиалы, персонал которых также состоял преимущественно из женщин.

Весной 1945 года значительную часть надзирательниц гитлеровских концлагерей арестовали союзные СССР войска. По итогам судебных процессов, состоявшихся в Гамбурге с 1946-го по 1948-й 16 служащих персонала СС концлагеря Равенсбрюк были приговорены к смертной казни. Среди них была и 27-летняя Доротея (Теодора) Бинц. Обвиняемая в военных преступлениях, она созналась только в том, что била узниц концлагеря. Доротея просила о помиловании, но ходатайство не удовлетворили. Весной 1947 года Бинц была повешена.