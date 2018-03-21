Суд признал недействительным аукцион по содержанию автодорог на псковском Завеличье 

Арбитражный суд Псковской области по иску УФАС Псковской области к администрации города Пскова признал недействительным электронный аукцион на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Пскова в районе «Завеличье» на период с 2 декабря 2016 года по 30 ноября 2019 года. Также признан ничтожным муниципальный контракт от 2 декабря 2016 года №172. «Это значит, что отбор подрядчика по содержанию дорог необходимо провести заново, причем в этот раз фирмы 11-дневки, типа ООО «Технодор» не смогут в нём участвовать, а [будут участвовать] только те, кто имеет опыт работ в области строительства. Для меня это действительно принципиальный спор, дороги должны содержать профессионалы. Странно, что это непонятно или в этом не были заинтересованы ранее. Безусловно, у компаний и администрации города есть право обратиться в суд следующей инстанции. Но вдруг с первого раза все поймут, ведь времена изменились. Кроме того есть шанс посмотреть на содержание этих контрактов, ведь сейчас там нет ни графика работ, ни конкретного времени когда, во сколько, как часто должна проводиться уборка улиц, при каких условиях нужно осуществлять ямочный ремонт, все в общих чертах, по заявкам Администрации, то есть бессистемно», цитирует пресс-служба руководителя УФАС по Псковской области Ольгу Милонаец. Отметим, Псковский городской суд оставил в силе штрафы по 60 тысяч рублей на каждого члена аукционной комииссии администрации города Пскова за нарушения по аукционам на содержание объектов зеленого хозяйства на территории города Пскова в 2017-2019 годах, за необоснованное отклонение заявки одного из участников. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».