Действующая «Мисс Екатеринбург» уехала покорять «Мисс Россия»

Победительница городского конкурса красоты «Мисс Екатеринбург — 2017» Анастасия Каунова отправилась покорять федеральный конкурс «Мисс Россия », сообщает в среду, 21 марта, «АиФ-Урал»

Первая красавица Екатеринбурга уже сейчас находится в столице и запостила в социальной сети Instagram первую фотографию с всероссийского конкурса. «Большая гордость представлять родной Екатеринбург на национальном конкурсе „Мисс Россия 2018“, — написала девушка в социальной сети.

Публикация от Anastasia Kaunova (@n.kaunova) 21 Мар 2018 в 7:08 PDT Организаторы городского конкурса также поддержали победительницу, пожелав ей успехов. „Рады сообщить, что Анастасия Каунова будет представлять Екатеринбург на конкурсе „Мисс Россия“. Настя уже в Москве , будем рассказывать о ее успехах на конкурсе. Верим, поддерживаем и желаем удачи“, — сообщается на официальном аккаунте конкурса в социальной сети.