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Действующая «Мисс Екатеринбург» уехала покорять «Мисс Россия»
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Действующая «Мисс Екатеринбург» уехала покорять «Мисс Россия» 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
Победительница городского конкурса красоты «Мисс Екатеринбург — 2017» Анастасия Каунова отправилась покорять федеральный конкурс «Мисс Россия», сообщает в среду, 21 марта, «АиФ-Урал».
Первая красавица Екатеринбурга уже сейчас находится в столице и запостила в социальной сети Instagram первую фотографию с всероссийского конкурса. «Большая гордость представлять родной Екатеринбург на национальном конкурсе „Мисс Россия 2018“, — написала девушка в социальной сети.
Публикация от Anastasia Kaunova (@n.kaunova) 21 Мар 2018 в 7:08 PDT  Организаторы городского конкурса также поддержали победительницу, пожелав ей успехов. „Рады сообщить, что Анастасия Каунова будет представлять Екатеринбург на конкурсе „Мисс Россия“. Настя уже в Москве, будем рассказывать о ее успехах на конкурсе. Верим, поддерживаем и желаем удачи“, — сообщается на официальном аккаунте конкурса в социальной сети.
Анастасии Кауновой предстоит непростая борьба. Для финального дефиле было отобрано 58 красавиц для того, 10 из которых примут участие в финальном кастинге конкурса. Екатеринбурженке придется попробовать пересилить ту планку, которую несколько лет назад задала София Никитчук, пока ни одной из екатеринбурженок этого не удавалось. К слову, победительницей прошлогоднего конкурса красоты стала также 22-летняя уроженка Екатеринбурга Полина Попова.
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