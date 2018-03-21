Марикультурщики Приморья обратили внимание на слабое место российского законодательства 

Оно не позволит успешно конкурировать с китайцами.
Марикультуре Дальнего Востока нужна гибкость, как в Китае или Вьетнаме, при выборе объектов для выращивания в зависимости от изменений рынка. В настоящее время в России, ввиду жесткой регламентации деятельности аквакультурных хозяйств, это невыполнимо. При изменении спроса на рынке сбыта, как на внутреннем, так и на внешнем, марикультурные хозяйства не смогут своевременно отреагировать.
По информации Дальневосточного центра региональных исследований (г. Владивосток), все большее количество аквакультурных хозяйств южно-китайской провинции Гуандун сокращают выращивание традиционных экспортных видов аквакультуры, в первую очередь, это касается тиляпии, из-за сокращения спроса за рубежом и снижения рентабельности. Взамен аквафермеры переключились на выращивание креветки, пользующейся стабильно высоким спросом на внутреннем рынке Китая. За последние четыре года цены на фермерскую креветку в Китае были самыми высокими и обеспечивали хорошую прибыль.
Таким образом, китайские аквафермеры могут оперативно подстраиваться под изменения конъюнктуры рынка и своевременно реагировать, меняя виды выращиваемой продукции. Причем действующая система законодательства в Китае позволяет аквафермерам осуществлять это без особых затруднений.
Как отмечает ряд дальневосточных производителей марикультуры, в России такой гибкой системы пока нет. Действующее российское законодательство достаточно жестко регламентирует деятельность существующих аквакультурных хозяйств и предприятий, не позволяя им проводить гибкую политику по выращиванию различных видов гидробионтов в зависимости от востребованности рынка.
В России возможность выбора объектов аквакультуры для выращивания зависит от государственного регулятора в лице Минсельхоза РФ, который утверждает соответствующий классификатор в области аквакультуры (рыбоводства), предусматривающий 97 объектов, подавляющее большинство из которых пресноводные. С момента издания классификатора в 2014 г. более никаких изменений не вносилось, несмотря на многочисленные обращения научных организаций, предприятий и хозяйств аквакультуры, говорится в пресс-релизе Ассоциации марикультурных организаций Приморского края (АМКОР).