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В МИДе прокомментировали сравнение Джонсона ЧМ по футболу в России и Олимпиады-1936
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В МИДе прокомментировали сравнение Джонсона ЧМ по футболу в России и Олимпиады-1936 

Газета.Ru 2 часа назад
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова считает, что сравнение Чемпионата мира по футболу в 2018 году и гитлеровской Олимпиады говорит о предстоящим бойкоте ЧМ со стороны Великобритании. Об этом она написала на своей странице в фейсбуке.
"Теперь нет ни малейших сомнений, что все действия Лондона на российском направлении связаны с одним — создать образ врага, придумав для этого любые, даже самые абсурдные основания. Очевиден курс британских политиков на полноформатный бойкот ЧМ по футболу в России. Но какой ценой? Ценой провокаций и оскорблений, сталкивания стран и народов, подрыва международного мира и стабильности? Не дорого, нет?", — написала Захарова.
Она отметила, что глава британского МИДа Борис Джонсон «отравлен ядом ненависти и злобы, непрофессионализма и поэтому хамства». Захарова считает, что «страшно вспоминать» о том, что Джонсон входит в руководство ядерной державы.
"Любые подобные параллели и сравнения нашей страны, отдавшей миллионы жизней в борьбе с нацизмом, воевавшей с врагом на своей территории, а затем и освобождавшей Европу, неприемлемы в принципе и не достойны главы дипломатического ведомства европейского государства", — подчеркнула Захарова.
Ранее сообщалось, что Джонсон согласился со сравнением ЧМ по футболу в России и Олимпиады-1936.
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