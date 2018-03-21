В МИДе прокомментировали сравнение Джонсона ЧМ по футболу в России и Олимпиады-1936

"Теперь нет ни малейших сомнений, что все действия Лондона на российском направлении связаны с одним — создать образ врага, придумав для этого любые, даже самые абсурдные основания. Очевиден курс британских политиков на полноформатный бойкот ЧМ по футболу в России . Но какой ценой? Ценой провокаций и оскорблений, сталкивания стран и народов, подрыва международного мира и стабильности? Не дорого, нет?", — написала Захарова.

Она отметила, что глава британского МИДа Борис Джонсон «отравлен ядом ненависти и злобы, непрофессионализма и поэтому хамства». Захарова считает, что «страшно вспоминать» о том, что Джонсон входит в руководство ядерной державы.

"Любые подобные параллели и сравнения нашей страны, отдавшей миллионы жизней в борьбе с нацизмом, воевавшей с врагом на своей территории, а затем и освобождавшей Европу, неприемлемы в принципе и не достойны главы дипломатического ведомства европейского государства", — подчеркнула Захарова.

Ранее сообщалось, что Джонсон согласился со сравнением ЧМ по футболу в России и Олимпиады-1936.