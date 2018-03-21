Книгораспространители просят установить нулевую ставку НДС на свою продукцию

МОСКВА , 21 марта. / ТАСС /. Ассоциация книгораспространителей независимых государств (АСКР) направила в Госдуму рекомендации по совершенствованию инфраструктуры чтения в России , в которых, в частности, предлагается установить нулевую ставку НДС для книгоиздателей и книгораспространителей. Об этом говорится в копии письма организации, поступившем в среду в распоряжение ТАСС.

"Среди предложений АСКР — внесение изменений в статью 164 Налогового кодекса РФ, предусматривающих установление нулевой ставки НДС для книгоиздателей и книгораспространителей", — отмечено в письме.

Ряд предложений выработан для достижения показателей, прописанных в Стратегии государственной культурной политики до 2030 года, которая подразумевает ежегодное открытие в РФ порядка 150 новых книжных магазинов.

В Ассоциации напомнили, в России на 147 млн человек действует около тысячи книжных магазинов, большинство из которых работают в Москве и Санкт-Петербурге

"Это наглядно говорит о том, что сегодня назрела острая необходимость совершенствования инфраструктуры чтения, и, как следствие, обеспечение доступности наших граждан к огромному литературному богатству страны и мира", — подчеркнуто в письме.