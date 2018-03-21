СПЧ в ближайшее время изучит ситуацию с полигоном «Ядрово» на месте 

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Президентский Совет по правам человека (СПЧ) занимается проблемой с полигоном твердых бытовых отходов «Ядрово», в ближайшее время изучит ситуацию на месте, заявил РИА Новости глава СПЧ Михаил Федотов.
Ранее в среду сообщалось, что ночью на подмосковном полигоне «Ядрово» произошел очередной выброс свалочного газа, но днем он был устранен. За медпомощью в Волоколамске обратились 57 человек. Всего за помощью обратились ученики трех образовательных учреждений с одинаковыми симптомами: тошнота, головокружение, рвота.
"Еще до того, как произошел этот инцидент, мы обращались к подмосковным властям и к органам, которые отвечают за экологию. Мы давно уже занимаемся темой отходов. На основе нашего доклада президент дал нам поручение продолжить вместе с Народным фронтом и Общественной палатой работу над темой отходов, и мы эту работу ведем", — сообщил Федотов.
Что касается этого конкретного инцидента, СПЧ уже направил письма в ряд ведомств, в том числе Росприроднадзор и Роспотребнадзор, с просьбой немедленно принять меры к ликвидации последствий, сообщил собеседник агентства.
На просьбу уточнить, планирует ли президентский совет провести специальное заседание по этой теме, он отметил: «Прежде чем организовывать специальное заседание, нужно специально поехать на эту свалку, я думаю, что мы это постараемся сделать буквально в ближайшее время».