СПЧ в ближайшее время изучит ситуацию с полигоном «Ядрово» на месте

Ранее в среду сообщалось, что ночью на подмосковном полигоне «Ядрово» произошел очередной выброс свалочного газа, но днем он был устранен. За медпомощью в Волоколамске обратились 57 человек. Всего за помощью обратились ученики трех образовательных учреждений с одинаковыми симптомами: тошнота, головокружение, рвота.

"Еще до того, как произошел этот инцидент, мы обращались к подмосковным властям и к органам, которые отвечают за экологию. Мы давно уже занимаемся темой отходов. На основе нашего доклада президент дал нам поручение продолжить вместе с Народным фронтом и Общественной палатой работу над темой отходов, и мы эту работу ведем", — сообщил Федотов.

Что касается этого конкретного инцидента, СПЧ уже направил письма в ряд ведомств, в том числе Росприроднадзор и Роспотребнадзор , с просьбой немедленно принять меры к ликвидации последствий, сообщил собеседник агентства.

На просьбу уточнить, планирует ли президентский совет провести специальное заседание по этой теме, он отметил: «Прежде чем организовывать специальное заседание, нужно специально поехать на эту свалку, я думаю, что мы это постараемся сделать буквально в ближайшее время».