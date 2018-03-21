Ещё
СПЧ в ближайшее время изучит ситуацию с полигоном «Ядрово» на месте
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СПЧ в ближайшее время изучит ситуацию с полигоном «Ядрово» на месте 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Президентский Совет по правам человека (СПЧ) занимается проблемой с полигоном твердых бытовых отходов «Ядрово», в ближайшее время изучит ситуацию на месте, заявил РИА Новости глава СПЧ Михаил Федотов.
Ранее в среду сообщалось, что ночью на подмосковном полигоне «Ядрово» произошел очередной выброс свалочного газа, но днем он был устранен. За медпомощью в Волоколамске обратились 57 человек. Всего за помощью обратились ученики трех образовательных учреждений с одинаковыми симптомами: тошнота, головокружение, рвота.
"Еще до того, как произошел этот инцидент, мы обращались к подмосковным властям и к органам, которые отвечают за экологию. Мы давно уже занимаемся темой отходов. На основе нашего доклада президент дал нам поручение продолжить вместе с Народным фронтом и Общественной палатой работу над темой отходов, и мы эту работу ведем", — сообщил Федотов.
Что касается этого конкретного инцидента, СПЧ уже направил письма в ряд ведомств, в том числе Росприроднадзор и Роспотребнадзор, с просьбой немедленно принять меры к ликвидации последствий, сообщил собеседник агентства.
На просьбу уточнить, планирует ли президентский совет провести специальное заседание по этой теме, он отметил: «Прежде чем организовывать специальное заседание, нужно специально поехать на эту свалку, я думаю, что мы это постараемся сделать буквально в ближайшее время».
РИА Новости: последние новости
Воробьев сказал, когда начнется активная рекультивация полигона "Ядрово" Консул назвал сроки возобновления работы польских визовых центров Эксперты разошлись во мнении, нужно ли ужесточать контроль за пневматикой
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова высказалась об уходе Лаврова из МИД62
Показавшая губернатору «жест смерти» девочка взорвала Сеть148
Мы сами с небесами: авиапром РФ сбросил «украинский балласт»107
Найдены признаки скорой глобальной катастрофы25
«Спасите меня»: измученный Краско молит о помощи16
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение