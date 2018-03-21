Реакция Кремля на оскорбления Запада — политическое самоубийство

Когда Запад видит, что Россия хочет быть «добрым соседом», Россия делает себя все более и более уязвимой, она все больше подставляется под обвинения, нападения и клевету.

Бешеный натиск Запада, решившегося в последние дни на то, чтобы задать России порку, особенно после предполагаемого отравления нервно-паралитическим ядом советских времен (создатель которого, между прочим, живет в США ) предателя Сергея Скрипаля и его дочери Юлии , был просто ужасающе-шокирующим. Особенно со стороны Соединенного Королевства (СК). Начиная с премьер-министра Мэй , которая напрямую объявила Россию в применении химического оружия (ХО) на земле СК, не предоставив никаких тому свидетельств. Это странно, но до сих пор нет никаких указаний на то, где находятся Скрипаль и его дочь, в какой больнице им оказывают помощь. К Скрипалям не был никто допущен. Не опубликован анализ яда. Нет абсолютно никаких свидетельств того, каким ядом они были отравлены. Да и вообще, существуют ли Сергей и Юлия Скрипали как жертвы отравления?

Как следствие, Тереза Мэй выдворяет 23 российских дипломатов. Затем выходит Борис Джонсон , клоун-министр иностранных дел, тоже презренный врун, и говорит, нет, кричит своим со-членам парламента, будто «абсолютно вероятно, что Путин лично приказал совершить эту шпионскую атаку». Это, возникшее из ничего, обвинение в адрес российского президента — намного больше, чем грубое нарушение дипломатических норм. Это — позорное оскорбление и унижение. А обвинений как не было, так и нет.

В качестве немедленной реакции представитель Путина, Дмитрий Песков , сказал, что личная атака Джонсона на президента Путина «непростительна». Но ситуация, тем временем, выходит из-под контроля по восходящей спирали. Меркель и ее польский партнер решительно обвинили Россию и безо всяких доказательств ее вины пошли настолько далеко, что потребовали, чтобы Россия предоставила доказательства того, что она в этом не виновна. В тысяче километров от них, в Париже, Макрон последовал их примеру, повторив те же бездоказательные обвинения. Россия должна доказать, что она невиновна.

Мир совершенно перевернулся с ног на голову: когда обвиняющий свободен обвинять в любом преступлении своего врага или когда противник должен доказывать свою невиновность. И что удивительно, раз за разом, когда каждый последующий случай становится все более серьезным, народы Запада, главным образом Европы и США, просто проглатывают наглость и прямое дерьмо своих лидеров без каких-либо протестов, не моргнув глазом. Уровень того, насколько у них промыты мозги, дошел до того, что эти мозги можно признать фактически мертвыми.

Чтобы не пропустить эту театральную порку, министр обороны СК, Гэвин Уильямсон , набрался еще большей наглости, сказав, что Россия должна «свалить и заткнуться». В ответ на всю эту демонизацию России за предполагаемое преступление, никаких доказательств которому предоставлено не было, представитель российского МИДа Мария Захарова , сказала, что недипломатические комментарии означают, что британские власти нервничают и что им есть, что скрывать. Лавров также решительно возразил, выразил желание приступить к совместному британо-российскому расследованию этого дела — он, что, спит и видит сны? — но ответил по принципу «зуб за зуб», также выдворив 23 британских дипломатов. Но это, может быть, еще не конец.

Нет никаких сомнений в том, что СК действовало как вашингтонский пудель. В своей антироссийской тираде Трамп твитнул, что он целиком и полностью поддерживает позицию СК. И в самом деле, европейские марионетки — Макрон, Меркель, Мэй — и их шеф Дональд подписали совместное заявление, в котором Россию обвиняют в осуществлении нападения с применением нервно-паралитического газа на бывшего изменника. «Нет никакого правдоподобного альтернативного объяснения, кроме того, что в этом нападении виновата Россия». Бинго, этим все сказано! Пресститутки подбирают это и передают на все семь углов света. А западному быдлу опять промывают мозги — русские сделали это!

Ну, мы все это знаем. Но главное, что я хочу сказать, заключается в том, что Россия всегда действует реактивно на эти нелепые и совершенно фальшивые обвинения. Россия всегда отвечает, отвергает обвинения, но, обычно, путем длинных объяснений и предложений о том, как прийти к истине — так, словно Британии и Западу есть хоть какое-то дело до истины. Зачем, почему русские делают это? Зачем ты, Россия, вообще отвечаешь?

Это — признак глупой слабости. Так, словно Россия все еще верит в доброту и великодушие Запада. Так, словно, его просто нужно разбудить. Что делает Россия каждый раз? Не только в деле Скрипалей, но и в каждом бессмысленном и безжалостном нападении, в каждом обвинении в кибер-взломе, во вторжении на Украину , в аннексии Крыма , во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году и так далее. Каждый, у кого есть хоть половина мозга, знает, что это полная чушь. Даже ФБР ЦРУ сказали, что у них доказательств нет. Так зачем же, вообще, отвечать? Зачем, вообще, пытаться опровергать эти потоки лжи, зачем убеждать лгунов в том, что они лгут, и что Россия в этом участия не принимала? Не в этом роль России.

Каждый раз, когда Запад видит, что Россия хочет быть «добрым соседом» — до чего Западу на самом деле никакого дела нет совсем, — Россия делает себя все более и более уязвимой, она все больше подставляется под обвинения, нападения и клевету.

Ну почему Россия не возьмет да не отколется от Запада? Вместо того, чтобы пытаться интегрироваться в Запад? Примите за данность, что вас на Западе не хотят, что Запад хочет лишь грабить ваши природные ресурсы, вашу огромную территорию. Они хотят спровоцировать на войну, в которой победителей не будет, на войну, которая уничтожит жизнь на всей Земле, но после которой они, англо-сионистские управители Вашингтона, их элита выживет и, в конце концов, захватят прекрасную громадную Россию. Вот чего они хотят. Эта Порка является средством достижения этой цели. Чем больше людей будет на их стороне, тем легче будет поджечь эту жестокую войну.

Дело Скрипалей — типичный пример. Та интенсивность, с которой лживая британская пропаганда запустила эту кампанию, весьма показательна. Она собрала всех полуумков со всей Европы — а таких очень много — под колдовство ненависти к России. Никто не может поверить, что Мэй, Меркель и Макрон такие наглые вруны… это находится за пределами того, чему их обучали и как их воспитывали. Ложь, которой их пичкали всю их жизнь, через глотки пропитала их мозги. Даже если что-то говорит им: здесь что-то нечисто, привлекательность комфорта, стремление не покидать зону комфорта, нежелание усомниться в том, что ты познавал всю свою жизнь все равно так сильны, что они, скорее, будут кричать, выступая за войну, за войну против России, за войну против извечного врага человечества. И мне не требуется ничего выдумывать и изобретать — я просто с печалью вспоминаю свою молодость в нейтральной Швейцарии . Даже тогда враг всегда приходил с Востока. Он прятался за «Железным занавесом».

Сейчас Запад строит новый «Железный занавес». Но делая это, они не осознают, что, таким образом, они затягивают петлю вокруг своей собственной шеи. Россия не нуждается в Западе; это Запад скоро будет не в состоянии выжить без Востока. Будущее — на Востоке. И Россия — неотъемлемая составная часть Востока, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которая охватывает половину населения мира и контролирует треть мирового ВВП.

Г-н Путин, вам нет нужды отвечать на оскорбления, идущие с Запада потому, что это именно унизительные оскорбления. Презренная клевета, которой в ваш адрес бросается этот пацан Джонсон — ничто иное, как жалкие оскорбления. Вам не надо отвечать на такое поведение. Сделайте же выводы!

Уважаемый президент Путин, уважаемый г-н Лавров! Пусть они орут! Пусть они гниют в своем безумии. Больше не отвечайте Британии словами. Только делами, решительными поступками! Упраздните их посольство. Дайте персоналу посольства неделю, чтобы освободить вашу страну, тогда вы упраздните и опустошите их посольство так же, как США закрыли ваши представительства в Вашингтоне и Сан-Франциско чуть более года назад. Ведь вы же не забыли этого? А потом щедро дайте британцам месяц на то, чтобы собрать свои пожитки и оставить вашу прекрасную страну. Это можно сделать — ведь это именно то, что Вашингтон заставляет своих вассалов по всему миру делать с иностранными рабочими из Северной Кореи . Заблокируйте всю торговлю с Британией! Или, уж если на то пошло, со всем Западом. Заблокируйте западные активы в России потому, что именно это в первую очередь западные грабители сделают с российскими активами у себя. Грабеж у них в крови!

Г-н Путин, вам не нужно отвечать на их жалкие оскорбительные нападки, клевету, ложь. Вы и Россия намного выше уровня этой низкородной западной своры. Прекратите все отношения с Западом. У вас есть Китай , ШОС, Евразэс. Россия — часть инициативы председателя Си Цзиньпина «Один путь». Она соединит целые континенты — Азию, Африку, Европу, Южную Америку — инфраструктурными и торговыми проектами, создаст сотни миллионов приличных рабочих мест, будет развивать и продвигать науку и культуру, обеспечивая сотням миллионов людей приличную жизнь.

Что сделает Запад, если вдруг он потеряет врага потому, что враг решил игнорировать его и пошел вздремнуть? Китай к вам присоединится.

Все остальное — ответы, оправдания, объяснения, отрицания самые вопиюще лживые утверждения, попытки заставить их поверить в правду являются не только бессмысленной тратой времени; это — политическое самоубийство. Вы никогда не одержите над ними верх. Западу нет никакого дела до правды — это они доказали на протяжении последних двух тысячелетий или даже дольше. И на протяжении всего этого времени в коллективный разум Запада не внедрилась ни йота совести. Западу ни верить, ни доверять нельзя. Точка.

Автор: Peter Koenig — швейцарский экономист и геополитический аналитик, ранее работал во Всемирном банке . Читает лекции в университетах США, Европы и Южной Америки. Его статьи публикуются в таких изданиях, как Global Research, ICH, RT, Sputnik , PressTV, The 4th Media (China), TeleSUR, The Vineyard of The Saker Blog и других ресурсах.

Публикуется с разрешения автора.

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