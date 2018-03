Мир совершенно перевернулся с ног на голову: когда обвиняющий свободен обвинять в любом преступлении своего врага или когда противник должен доказывать свою невиновность. И что удивительно, раз за разом, когда каждый последующий случай становится все более серьезным, народы Запада, главным образом Европы и США, просто проглатывают наглость и прямое дерьмо своих лидеров без каких-либо протестов, не моргнув глазом. Уровень того, насколько у них промыты мозги, дошел до того, что эти мозги можно признать фактически мертвыми.

Нет никаких сомнений в том, что СК действовало как вашингтонский пудель. В своей антироссийской тираде Трамп твитнул, что он целиком и полностью поддерживает позицию СК. И в самом деле, европейские марионетки — Макрон, Меркель, Мэй — и их шеф Дональд подписали совместное заявление, в котором Россию обвиняют в осуществлении нападения с применением нервно-паралитического газа на бывшего изменника. «Нет никакого правдоподобного альтернативного объяснения, кроме того, что в этом нападении виновата Россия». Бинго, этим все сказано! Пресститутки подбирают это и передают на все семь углов света. А западному быдлу опять промывают мозги — русские сделали это!

Ну, мы все это знаем. Но главное, что я хочу сказать, заключается в том, что Россия всегда действует реактивно на эти нелепые и совершенно фальшивые обвинения. Россия всегда отвечает, отвергает обвинения, но, обычно, путем длинных объяснений и предложений о том, как прийти к истине — так, словно Британии и Западу есть хоть какое-то дело до истины. Зачем, почему русские делают это? Зачем ты, Россия, вообще отвечаешь?

Каждый раз, когда Запад видит, что Россия хочет быть «добрым соседом» — до чего Западу на самом деле никакого дела нет совсем, — Россия делает себя все более и более уязвимой, она все больше подставляется под обвинения, нападения и клевету.

Ну почему Россия не возьмет да не отколется от Запада? Вместо того, чтобы пытаться интегрироваться в Запад? Примите за данность, что вас на Западе не хотят, что Запад хочет лишь грабить ваши природные ресурсы, вашу огромную территорию. Они хотят спровоцировать на войну, в которой победителей не будет, на войну, которая уничтожит жизнь на всей Земле, но после которой они, англо-сионистские управители Вашингтона, их элита выживет и, в конце концов, захватят прекрасную громадную Россию. Вот чего они хотят. Эта Порка является средством достижения этой цели. Чем больше людей будет на их стороне, тем легче будет поджечь эту жестокую войну.

Г-н Путин, вам нет нужды отвечать на оскорбления, идущие с Запада потому, что это именно унизительные оскорбления. Презренная клевета, которой в ваш адрес бросается этот пацан Джонсон — ничто иное, как жалкие оскорбления. Вам не надо отвечать на такое поведение. Сделайте же выводы!

Что сделает Запад, если вдруг он потеряет врага потому, что враг решил игнорировать его и пошел вздремнуть? Китай к вам присоединится.

Все остальное — ответы, оправдания, объяснения, отрицания самые вопиюще лживые утверждения, попытки заставить их поверить в правду являются не только бессмысленной тратой времени; это — политическое самоубийство. Вы никогда не одержите над ними верх. Западу нет никакого дела до правды — это они доказали на протяжении последних двух тысячелетий или даже дольше. И на протяжении всего этого времени в коллективный разум Запада не внедрилась ни йота совести. Западу ни верить, ни доверять нельзя. Точка.

Автор: Peter Koenig — швейцарский экономист и геополитический аналитик, ранее работал во Всемирном банке . Читает лекции в университетах США, Европы и Южной Америки. Его статьи публикуются в таких изданиях, как Global Research, ICH, RT, Sputnik , PressTV, The 4th Media (China), TeleSUR, The Vineyard of The Saker Blog и других ресурсах.