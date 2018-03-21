СМИ: Яхту Путина строили на «Севмаше» по заказу Абрамовича

Дефицит социальной справедливости в российском обществе вынуждает прессу обращать особое внимание на роскошный образ жизни, который ведут многие российские чиновники и олигархи. Под очередной медийный «залп» попал и только что избранный президент России.

По информации «Собеседника», одна из самых роскошных и дорогих суперяхт в мире — Graceful, длиной 82 метра и ценой примерно в 5,7 млрд рублей, вероятно, была построена по заказу миллиардера Романа Абрамовича для Владимира Путина

Апартаменты владельца яхты расположены на двух этажах. На судне есть закрытый бассейн-трансформер, который может быть переоборудован в танцпол, две каюты для особо важных персон и гостевые каюты. «Изюминка» яхты — вертолетная площадка, расположенная не верхней палубе, позволяющая попасть на судно, не привлекая лишнего внимания.

Прямые доказательства принадлежности яхты Graceful российскому президенту вряд ли существуют, однако издание приводит несколько косвенных.

Так, на сайте VesselFinder были изучены маршруты движения Graceful и установлено, что они совпадают с рабочим графиком Путина. Появление президента в Сочи или Крыму на протяжении двух лет сопровождалось неизбежным появлением в прибрежных водах и яхты Graceful.

Кроме того, издание ссылается на данные западной прессы, которая обратила внимание, что яхта Graceful достраивалась на верфи в Гамбурге — там же, где строили яхту Абрамовича «Олимпия», которая, якобы, тоже была подарена олигархом Владимиру Путину.

Не менее интересно, что корпус Graceful строился в России , на государственном предприятии «Севмаш» Северодвинске , которое специализируется на постройке атомных субмарин. Соответствующая страница есть на сайте предприятия. Затем корпус был отбуксирован в немецкий Бремен , где лодку модифицировали, спустили на воду и отправили в доработку в Гамбург.

Сообщается также, что Graceful находится под командованием капитана российского флота.

Публикация «Собеседника» посвящена не только «президентской» яхте, но и роскошным судам российских олигархов. В частности, издание отмечает, что 14 марта яхта Graceful стояла в порту Барселоны, где рядом с ней были замечены яхты Ona — Алишера Усманова и Titan — Романа Абрамовича.

— Я бы с радостью сама узнала, для кого «Севмаш» строил эту яхту, — пояснила руководитель пресс-службы АО «ПО „Cевмаш“ Екатерина Пиликина. — С нами имел дело только представитель заказчика, а кто заказчик мы не знаем. Поэтому никаких дополнительных подробностей сообщить не могу. Могу лишь сказать, что мы строили ее героически…

»СП»: — Героически? Были какие-то проблемы?

— Просто это был первый такой заказ. Раньше мы яхты не строили. Хотя в принципе, надводные корабли, конечно, мы строили. «Севмаш» ведь изначально был создан для строительства надводных кораблей. По сравнению с нашими традиционными заказами, в том числе подводными кораблями, которые мы делаем «от и до», строительство корпуса яхты гражданского назначения — задача не такая сложная.

«СП»: — Наверное, в 2000-е годы с заказами на «Севмаше» было не очень? Строительство яхты — подспорье…

— Нет, в это время уже было нормально. Позже загрузка по гособоронзаказу стала еще выше и мы больше яхт не строили.

Редактор журнала «Катера и яхты» Алексей Даняев от Graceful в восторге.

— Подобные случаи — постройка корпуса яхты в России с последующей отделкой за границей, были распространены в 1990-е годы. Тогда построенные здесь корпуса чаще всего отправляли на доработку в Скандинавию. Причина — у нас была дешевая рабочая сила. Сейчас такого уже нет и поэтому суперяхт здесь не строят.

То, что построили на «Севмаше» — это исключение. Я не понимаю почему так сделали, так как в мире есть места, где могут сделать и подешевле. Например, в Азии, в Польше , в Прибалтике. Они сейчас активно идут на рынок. Может быть, хотели помочь «Севмашу», подкинуть заказ своим. Экономически это вряд ли обосновано.

«СП»: — Что можно сказать о самой яхте Graceful?

— Лодка, конечно, очень красивая! Судя по картинке, дизайн-проект делал либо итальянец, либо немец.

По мнению автора расследования о яхтах, обозревателя «Собеседника» Сергея Ежова, в ситуации с Graceful может быть нарушена этика взаимоотношений бизнеса и государства.

— Если это действительно яхта президента, и ему ее действительно подарил Абрамович, то тогда формально речь может идти о мзде. Конечно, конфигурация власти и роль лично Путина в ней таковы, что говорить о классической взятке здесь нельзя. Сложно представить себе, что даже один из богатейших людей страны может вступить с главой государства в банальные коррупционные отношения. Нельзя исключать и того, что передача яхты на баланс государства для первого лица могла произойти вполне официально, а содержится она за счет бюджета.

«СП»: — Тогда какие могут быть претензии к президенту?

— Легальность схемы не исключает некоторых этических моментов. Например, о «равноудаленности» олигархов от власти в таком случае говорить нельзя. Несмотря на то, что Абрамович не является «королем госзаказов», он продолжает зарабатывать в России. Один из его крупнейших активов — компания «Евраз» . Работа такой крупной металлургической компании не может обходиться без активной регулировки со стороны государства.

О проблеме неравенства в России и мире, которая особенно явно видна на примере владельцев роскошных судов, «СП» рассказал главный редактор сайта ФОРУМ.мск Анатолий Баранов

— Океанская яхта — это, конечно, не только элемент «ярмарки тщеславия», в которой волей или неволей участвуют сильные мира сего. Это и невероятная степень свободы, которую могут позволить себе лишь избранные — вы везде и нигде, вы с максимально возможным комфортом перемещаетесь по планете и не зависите вообще ни от кого.

Вам нужно «в Париж по делу срочно», как о чем-то несбыточном писал когда-то Жванецкий? Ваш персональный вертолет поднимает вас с палубы и везет к ближайшему аэропорту, куда уже прибывает ваш персональный самолет. И потом обратный процесс — снова на яхту, к расслабляющему комфорту.

Возможно, когда-нибудь, как в «Звездных войнах» у князей мира сего появятся и собственные планеты, куда их будут доставлять суперкомфортабельные звездолеты, но пока океанская яхта в сочетании с бизнес-джетом — это джентльменский набор, делающий его обладателя настоящим гражданином вселенной. Во что обходится человечеству эта выставка достижений отдельных удачливых представителей рода Homo sapiens, когда миллионы менее успешных испытывают нужду в элементарной жратве и даже пресной воде, задумываться не принято.

«СП»: — Тут есть, конечно, вопросы…

— Скажем, зачем Роману Абрамовичу не одна, а сразу несколько яхт премиум-класса? И это касается не только Абрамовича, он просто самый известный наш яхтсмен. Так вот он разве может отдыхать сразу на нескольких яхтах? Или эти суда на самом деле предназначены для каких-то других людей, имена которых не называются?

Да вот же недавний пример с яхтой Дерипаски, на которой, утверждал оппозиционер Навальный, отдыхал в весьма непринужденной обстановке и вице-премьер Приходько. Нашей стране, безусловно, нужно успевать за прогрессом, в том числе и за прогрессом в удовлетворении все возрастающих потребностей граждан. Но по карману ли нашей, на самом деле, не столь уж богатой стране такие их потребности?

«СП»: — На том же «Севмаше» лучше развивать военное судостроение…

— У нас вот уже несколько десятилетий стоит проблема строительства собственного авианосного флота, у нас проблема с числом современных ракетных крейсеров — где-то 5-7 кораблей удовлетворяют современным требованиями, а у США крейсеров УРО больше 70. При этом по оснастке и по примерной стоимости каждая океанская яхта вполне сопоставима с ракетным крейсером. Остается спросить — что важней для нас, комфорт олигархов или безопасность родины?

«СП»: — Россия в некоторые периоды истории довольно сильно отставала от Запада…

— У нас в последнее время много рассуждают о монархических ценностях — меня это раздражает, но рассуждают. Факт! Так вот, при императоре Николае Втором военно-морской флот прошел полную модернизацию, были построены или куплены десятки боевых кораблей, в том числе весьма современных. А император Николай и его семья плавали на шлюпе «Штандарт», заложенном еще его отцом Александром Третьим, а также на яхте «Полярная звезда», также доставшейся от прежнего царствования. Причем оба корабля находились формально в составе военного флота.

Впрочем, не только формально — «Полярная звезда» с 1930 года и до конца войны выполняла функции плавбазы подводных лодок уже советского флота. А «Штандарт» был в 30-е годы переоборудован в минный заградитель. Не знаю, может быть и яхта «Олимпия» тоже на самом деле замаскированный ракетный крейсер? Но не думаю…

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