Очереди в поликлиниках: Лялюхин отчитался перед депутатами

Деятельность правительства Орловской области в сфере здравоохранения обсудили накануне, 20 марта, на расширенном заседании комитета по здравоохранению областного совета.

Перед депутатами отчитался руководитель регионального департамента здравоохранения Александр Лялюхин. По информации чиновника, по состоянию на 1 января 2018 года в сеть учреждений подведомственных департаменту входит 55 госучреждений, 53 их которых бюджетные учреждения здравоохранения.

Кроме того, департамент является учредителем трёх государственных унитарных предприятий: ГУП ОО «Орелфармация», ГУП ОО «Медтехника», ГУП ОО «Санаторий „Дубрава“. Численность работников составляет 16 335 человек, из них 15,8% или 2588 человек — врачи.

Плановый объём финансирования в 2017 году составил 5 млрд 410 млн 516,8 тыс. рублей. Расходы — 5 млрд 373 млн 232,5 тыс. рублей (99,3% от плана).

Депутаты по итогам отчёта задали ряд вопросов. Вице-спикер облсовета Михаил Вдовин озаботился очередями в орловских поликлиниках и анализами в платных клиниках.

Александр Лялюхин в качестве причин очередей назвал тотальный кадровый дефицит, отсутствие единой информационной системы и недостаточное финансирование. Он также отметил, что сейчас в Орловской области отсутствует часть лабораторного оборудования.

— Если анализы входят в стандарт лечения и госучреждение не может их выполнить, тогда поликлиника должна компенсировать пациенту затраты, заключив договор с любым другим медучреждением. В целом, решить данный вопрос можно создав централизованную лабораторную службу, — заявил Лялюхин.

Анатолий Крючков задал вопрос о развитии в регионе паллиативной гериатрической помощи. Руководитель департамента сообщил, что в настоящее время в Плещеевской больнице открыто отделение паллиативной помощи на 10 коек. Также в каждой ЦРБ есть лицензии на оказание данного вида помощи, специалисты прошли обучение.

Депутат Людмилу Монину поинтересовалась потребностью региона в ФАПах и автомобилях скорой медицинской помощи. По словам Лялюхина, требуется построить еще 54 ФАПа. Потребность в автомобилях скорой помощи составляет 128 машин.