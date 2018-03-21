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Больше двух центнеров польских груш раздавили трактором
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Больше двух центнеров польских груш раздавили трактором 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
В ходе контрольных мероприятии сотрудниками Россельхознадзора уничтожено 264 килограмма импортной продукции. Об этом «АиФ-Челябинск» сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской области.
« В ходе рейда выявлена партия подкарантинной продукции, попадающей под действие Указа Президента РФ от 29.07.2015г. № 391 «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации», — пояснили в ведомстве.
22 деревянных ящика с фруктами были обнаружены у индивидуального предпринимателя в Челябинске, который пояснил, что приобрел фрукты для дальнейшей перепродажи При осмотре были найдены следы перемаркировки. Установлено, что произведена продукция в республике Польша. Запрещенная к ввозу продукция изъята и уничтожена согласно закону.
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