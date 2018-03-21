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Компанию в Чехове оштрафовали на 200 тыс. руб за несохранение с/х земель
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Компанию в Чехове оштрафовали на 200 тыс. руб за несохранение с/х земель 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Собственника земель сельскохозяйственного назначения в подмосковном Чехове оштрафовали на 200 тысяч рублей за невыполнение требований по защите участка, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.
В ведомство поступили материалы из администрации Чехова в отношении ООО «Ходаево», собственника земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 10,1 гектара, на предмет соблюдения требований земельного законодательства РФ. В результате проверки установлен факт нарушения земельного законодательства, выразившийся в невыполнении обязательных мероприятий по улучшению, защите земель, охране почв от ветровой, водной эрозии.
«Земельный участок не используется для сельскохозяйственного производства, зарос сорной и древесно-кустарниковой растительностью, сельскохозяйственные культуры не возделываются, почва не обрабатывается, сенокошение не производится», — говорится в сообщении.
В марте 2018 года ООО «Ходаево» привлечено к административной ответственности в виде наложения административного штрафа в размере 200 тысяч рублей. Выдано представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.
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