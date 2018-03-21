СМИ Финляндии: поздравления Путину от западных «русофобских» СМИ

Отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля Великобритании , заявления британского премьер-министра Терезы Мэй по этому поводу и, как следствие, напряженность в отношениях России и Великобритании были в центре внимания СМИ. Аннамари Сипиля, корреспондент газеты «Хельсингин Саномат» в Лондоне, считает, что британско-российские отношения уже были в плохом состоянии, и «отравление двойного агента на территории Великобритании портит их еще сильнее». По мнению журналистки, для «ответные действия Великобритании должны быть действительно болезненными» («Хельсингин Саномат», 13.03).

Как отмечает журналист Пекка Хакала, Владимир Путин словно заказывал этот скандал. «На неделе, предшествующей выборам, ему досталась роль того сильного русского мужчины, за спиной которого народ может укрыться в трудные минуты». «Получить дополнительную поддержку благодаря премьер-министру Великобритании — хорошая идея», — рассуждает Хакала («Хельсингин Саномат», 15.03).

Похожего мнения придерживается в редакционной статье и газета «Илта-Саномат»: «Если все же подтвердится, что за попыткой отравления Скрипаля стоит Россия, то можно будет сказать о двух целях, которые таким образом преследовала страна. Первая цель — показать, что предателей Россия может достать где угодно. Вторая — укрепление имиджа Путина» («Илта-Саномат», 15.03).

Ход голосования и итоги выборов президента России также привлекли активное внимание журналистов и редакторов изданий. Корреспондент «Юле» в Москве Марьо Някки охарактеризовала победу Владимира Путина следующими словами: «Как и ожидалось, Владимир Путин одержал победу на выборах. Президент проведет свой последний срок в подготовке к передаче власти и обеспечивая защиту тылов».

Как сообщает журналистка, многие надеются, что Путин наконец возьмется за экономические реформы, однако это может понравиться не всем, и поэтому важно занимать народ другими мыслями. «Для этого, например, создают оппозицию, самые громкие представители которой могут принимать участие в выборах, но не одерживают в них победу. С Западом тоже хорошо быть на ножах, как сейчас».

По мнению Някки, Путину нужен «внешний враг и война, которая отвлечет внимание граждан от внутренних проблем страны, например, от коррупции и бедности» («Юле», 19.03).

Корреспондент Пекки Хакалы считает, что объем нарушений на этих выборах был значительным, но все же его «не сравнить с подтасовкой во время парламентских выборов 2011 года». Журналист уверен, что Путин определил итоги президентских выборов еще в 2014 году, когда решил вернуть Крым на родину. «Перемещение даты проведения выборов на день годовщины захвата этой территории — успешный маневр», — пишет Хакала («Хельсингин Саномат», 18.03).

Россияне голосуют за Путина в надежде, что такой президент «будет защищать своих», считает журналист Пекка Лакка. Однако «Парадокс заключается в том, что политика Путина направлена против граждан страны. В связи с изоляцией России экономика страны слабеет, уровень жизни россиян падает», — отмечает он («Кюмен Саномат», 19.03).

Журналист Матти Посио обращает особое внимание на «промывку мозгов», которой россияне, похоже, с радостью поддаются. «Россиян, которые смотрят и слушают эти передачи, такая промывка мозгов, похоже, воодушевляет. Поэтому я пишу, что россияне получили именно такого руководителя, которого большинство хочет и заслуживает», — с негодованием заявляет Посио.

По его мнению, выборы в России похожи на странный футбольный матч, в котором на поле присутствует только один игрок и мяч. Как отмечает журналист, в России регулярно проводятся «президентские выборы, в которых принимают участие несколько кандидатов, а потом Путин одерживает победу». «Ну что же, поздравления от западных СМИ, „русофобских и глубоко заблуждающихся“», — резюмирует Матти Посио («Кайнуун Саномат», 19.03).

Корреспондент Марикки Нюкянен прокомментировала итоги выборов следующим бразом: «18 марта россияне вновь выбрали бывшего агента КГБ Владимира Владимировича Путина на пост президента. Таким образом знакомые лица не исчезнут с телеэкранов россиян. Страна продолжает движение по накатанной колее. Война по-прежнему будет идти, но все же не слишком близко к дому». Тем не менее журналистка считает Путина наиболее удачным вариантом из всех кандидатов на пост президента России: «В таком окружении Владимир Владимирович кажется достойным кандидатом. Пожалуй, действительно нужно было голосовать за него, чтобы к власти не пришел кто-нибудь из этих клоунов» («Илталехти», 19.03).

Судьба выборгского парка «Монрепо», где сейчас проходит масштабная реконструкция, продолжает волновать финские издания. Журналисты переживают, что в рамках этой реконструкции активно ведется вырубка, в результате которой «под топор» попадают и здоровые деревья. «Реконструкция старого финского парка проходит неудачно: большая часть деревьев лежит на земле», — отмечает «Юле» (18.03).