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РБК отзывает всех журналистов из Госдумы
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РБК отзывает всех журналистов из Госдумы 

BFM.RU 2 часа назад
РБК отзывает с сегодняшнего дня журналистов всех редакций, работающих в Госдуме. Руководство медиахолдинга приняло такое решение в знак несогласия с заключением комиссии по этике в отношении главы думского комитета по международным делам Леонида Слуцкого, ранее не нашедшей доказательств домогательств с его стороны к журналисткам.
Отзываются журналисты сайта, телеканала, газеты и журнала, работающие над освещением деятельности Государственной думы.
«Этим решением комиссия по этике, по сути, признала нормой возможность сексуальных домогательств к журналистам со стороны ньюсмейкеров. Мы не согласны с таким подходом и отказываемся считать нормальной позицию Думы по этому вопросу», — заявила соруководитель объединенной редакции РБК Елизавета Голикова.
Ранее сегодня комиссия по этике Госдумы не выявила нарушений «поведенческих норм» в деле депутата Леонида Слуцкого, которого ранее три журналистки обвинили в домогательствах. Обвинения Слуцкого в домогательствах со стороны заявительниц носят целенпаравленный и спланированный характер, отметили в комиссии.
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