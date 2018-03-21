РБК отзывает всех журналистов из Госдумы

РБК отзывает с сегодняшнего дня журналистов всех редакций, работающих в Госдуме . Руководство медиахолдинга приняло такое решение в знак несогласия с заключением комиссии по этике в отношении главы думского комитета по международным делам Леонида Слуцкого, ранее не нашедшей доказательств домогательств с его стороны к журналисткам.

Отзываются журналисты сайта, телеканала, газеты и журнала, работающие над освещением деятельности Государственной думы.

«Этим решением комиссия по этике, по сути, признала нормой возможность сексуальных домогательств к журналистам со стороны ньюсмейкеров. Мы не согласны с таким подходом и отказываемся считать нормальной позицию Думы по этому вопросу», — заявила соруководитель объединенной редакции РБК Елизавета Голикова

Ранее сегодня комиссия по этике Госдумы не выявила нарушений «поведенческих норм» в деле депутата Леонида Слуцкого, которого ранее три журналистки обвинили в домогательствах. Обвинения Слуцкого в домогательствах со стороны заявительниц носят целенпаравленный и спланированный характер, отметили в комиссии.